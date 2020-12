Bien que cela n’ait pas toujours été une année pour remercier beaucoup, 2020 nous a donné beaucoup de Tom Hanks.

Il y avait la peur de la santé hors écran pour le père des États-Unis, car Hanks a révélé en mars que lui et sa femme Rita Wilson avaient été testés positifs pour le coronavirus, ce qui a immobilisé le monde du divertissement et la majeure partie du monde. Il s’est amélioré (hourra!) Et nous a ensuite offert deux nouveaux rôles à l’écran: en tant que commandant naval de la Seconde Guerre mondiale dans le film d’action « Greyhound » et en tant que voyageur au bon cœur dans « News of the World » (en salles maintenant) , son premier western.

Pour honorer Hanks qui nous a aidés à traverser une année difficile, voici les 10 rôles essentiels de bien-être du lauréat d’un Oscar (par ordre alphabétique).

« Une belle journée dans le quartier » (2019)

L’un des personnages les plus Hanks-iest des Hanks, l’acteur et Rogers vont ensemble comme un pull et des baskets bien assortis. Hanks a joué l’icône de la télévision pour enfants en tant que gourou de l’empathie, distribuant des bons mots réconfortants à un journaliste troublé (Matthew Rhys) qui est chargé de profiler Rogers mais qui est sceptique quant à la bonté absolue de l’homme. Hanks a remporté une nomination aux Oscars de second rôle non seulement en raison d’une performance parfaite, mais aussi parce qu’il a apporté une grande partie de sa propre aura apaisante à ce rôle.

‘Grand’ (1988)

Dans les années 1980, Hanks était un atout pour jouer un homme-enfant – à un degré débauché (voir: «Bachelor Party») et tout à fait mémorablement à un plus profond dans ce fantasme dans lequel un enfant de 12 ans souhaite être grand et une machine magique de carnaval l’accorde. Hanks vend le sucré (jouant à « Heart and Soul » avec ses pieds sur un clavier géant), le sublime (manger du maïs à un dîner) et le quelque peu sérieux (sortir avec Elizabeth Perkins) jusqu’à ce que Josh comprenne qu’il préfère simplement être un gamin à nouveau.

‘Rejeté’ (2000)

Tout est Hanks, tout le temps dans le drame de survie: la plupart des deux heures et plus de temps de fonctionnement sont consacrées à regarder l’acteur seul sur une île, jouant un gars de FedEx qui est bloqué après l’écrasement de son avion. Le personnage principal de Hanks fait pousser une barbe, devient un peu fou, se lie d’amitié avec un volleyball (nommé Wilson, évidemment) mais n’abandonne jamais. Une ode à la condition humaine, bien sûr, et une où Hanks prête des tas d’humanité.

‘Forrest Gump’ (1994)

Il a remporté un Oscar de la meilleure image (et n’aurait peut-être pas dû). Il a engendré un restaurant de fruits de mer et tant de mèmes Internet. La chose est, cependant, ce qui empêche « Gump » d’être un hokum uber-saccharine complet est Hanks en tant que personnage principal adorable qui écoute sa maman (Sally Field) et est totalement dévoué à sa Jenny (Robin Wright). Nous voyons l’histoire américaine à travers son expérience, mais Forrest a beaucoup à nous apprendre sur la gentillesse, l’amour, la famille et la vie (qui, comme nous le savons tous, est totalement comme une boîte de chocolats.)

‘Larry Crowne’ (2011)

Un film sous-estimé dans l’impressionnant Hanks-ography, « Crowne » est une comédie dramatique qu’il a également réalisé qui puise dans de nombreux thèmes modernes, de l’agitation émotionnelle provoquée par un chômage soudain à une génération plus âgée qui se réinvente pour un nouveau chapitre de la vie. Hanks est le boomer du titre, un vétéran divorcé licencié de son travail dans un magasin à grande surface qui se retrouve avec des opportunités limitées sans éducation universitaire, tandis que Julia Roberts est la professeure de discours (et amoureuse) avec ses propres problèmes qui fait partie de La renaissance de Larry.

« Une ligue à part » (1992)

Hanks est un joueur de soutien dans l’ode du film sportif de Penny Marshall à la première ligue de baseball professionnelle féminine, avec Geena Davis prenant la tête d’une histoire d’identité féminine au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. En tant qu’ancien étoile alcoolique et nouveau manager de Rockford Peaches Jimmy Dugan, Hanks est le comique comique grossier et quelque peu sexiste (« Il n’y a pas de pleurs au baseball! ») Qui apparaît à la fois comme ami et fan de ses joueurs mais aussi comme un rock émotionnel dans des temps tragiques.

‘Nouvelles du monde’ (2020)

Ce n’est pas du tout un rôle difficile à imaginer pour Hank. Il incarne un ancien capitaine confédéré allant de ville en ville au Texas, lisant des articles de journaux avec enthousiasme pour 10 cents par personne, qui rencontre seule une fille de 10 ans (Helena Zengel) et promet de la ramener à la maison. Hanks apporte de la chaleur et de l’humour à un personnage qui est d’abord un bienfaiteur réticent – le jeune, élevé par le peuple Kiowa, est une poignée – mais devient finalement la figure paternelle protectrice que Hanks incarne pas comme les autres.

« Sauver M. Banks » (2013)

La comédie dramatique fouille dans la trame de fond derrière « Mary Poppins » et comment l’auteur perspicace PL Travers (Emma Thompson) a été courtisé pour signer une adaptation par nul autre que Walt Disney (Hanks) lui-même. Bien que ce soit une huée de voir Disney l’homme d’affaires ultime montrer Disneyland et ses efforts de Mickey Mouse à un Travers désintéressé, la vente difficile passe à la gentillesse et à la compréhension alors que les deux ont une conversation sincère sur ce qu’est vraiment « Poppins ».

‘Toy Story’ (1995)

Parce qu’il y a tellement de personnalité dans la voix de Woody en plastique de cowpoke, le classique animé de Pixar est une évidence à inclure dans toute rétrospective de Hanks. Le premier « Toy Story » est amusant, plein de nostalgie et, oui, il vous fera déchirer comme des oignons fraîchement tranchés. Cela vaut vraiment la peine, cependant, de voir la dynamique entre le shérif sérieux Woody et le spaceman idiosyncratique Buzz Lightyear (Tim Allen) alors qu’ils passent d’une rivalité initiale au jouet préféré à la meilleure amitié naissante.

‘Vous avez un courrier’ (1998)

Dans les années 1990, Hanks et Meg Ryan formaient un couple rom-com imparable, le Fred et Ginger de l’ère grunge. « Joe Versus the Volcano » et « Sleepless in Seattle » pourraient avoir leurs adeptes, mais le meilleur est de loin cette belle ode aux premiers jours de rencontres en ligne. Hanks dirige une énorme librairie familiale, Ryan dirige la petite librairie du coin dont les affaires sont en péril, et les rivaux deviennent des confidentes de messagerie secrètes qui tombent amoureuses les unes des autres. Essayez simplement de ne pas pleurer alors que Brinkley le chien bondit à travers le parc, une version à fourrure d’un « swipe right » moderne réunissant deux tourtereaux.