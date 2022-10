Remerciez Dieu contre la réservation à l’avance de la collection au box-office de Ram Setu: les films d’Ajay Devgn et d’Akshay Kumar dans une bataille au coude à coude pour la suprématie de Diwali

Diwali est toujours une période spéciale de l’année pour les industries cinématographiques à travers l’Inde, avec l’esprit festif au plus haut que pendant toute autre période de célébration dans le pays, en particulier avec des personnes prêtes à faire des folies plus que d’habitude sur les billets de cinéma, même non -cinéphiles réguliers. Par conséquent, il est assez courant que plusieurs films dans la même langue s’affrontent au box-office car il y a de la place pour que tous les bons films prospèrent pendant Diwali. Donc, si vous préparez déjà vos plans théâtraux pour Diwali, mais que vous avez du mal à suivre tout ce qui va sortir et quand, alors nous sommes là pour vous.