Remerciez Dieu au box-office jour 2: Ajay Devgn, la vedette de Sidharth Malhotra assure une bonne tenue malgré la concurrence de Ram Setu d’Akshay Kumar

Après une réservation à l’avance assez ordinaire, tous les yeux étaient rivés sur Dieu merci pour voir s’il a attiré de bonnes réservations pour correspondre au grand Diwali vacance. Et tandis que le Remerciez Dieu box office jour 1 n’a pas vraiment défini le box-office en feu, il a fait juste assez pour offrir de l’espoir pour le long week-end de Diwali, montrant une tendance à la hausse à partir du soir. Cette promesse s’est concrétisée, avec le Remerciez Dieu box office jour 2 montrant plus qu’une emprise décente à travers le pays, en baisse de seulement 20 à 25%, avec des ceintures de masse comme UP, Gujarat et Saurashtra montrant des baisses négligeables ou nulles pour le Ajay Devgn, Sidharth Malhotra et Rakul Preet Singh vedette.

Remerciez Dieu box office jour 2 entraîné par des courroies de masse

Selon les premières estimations des nouvelles de divertissement dans le commerce et notre suivi du box-office, Dieu merci a collecté 6 crore net le jour 2, ce qui est une assez bonne prise. La direction d’Indra Kumar a vu des baisses plus importantes dans les centres A, en particulier les multiplex haut de gamme ici, mais les chiffres dans les ceintures de masse les ont plus que compensés. La vedette d’Ajay Devgn, Sidharth Malhotra et Rakul Preet Singh a encore un long chemin à parcourir avant même de pouvoir rêver d’être en clair, compte tenu de son ouverture à un chiffre, mais avec cette prise, le long week-end de Diwali offre un peu d’espoir. Le 2 jours Remercier Dieu box-office collection se situe à 14,10 crore net.

Remerciez Dieu promotion sur le Kapil Sharma Show

Collecte au box-office de Ram Setu jour 2

En comparaison, le Collecte au box-office de Ram Setu jour 2 tenue encore mieux dans les ceintures de masse, saumurant 11,40 crore net, pour porter sa collection de 2 jours à un net plus que favorable de 26,65 crore. La nouvelle encourageante est cependant que Dieu merci l’a rattrapé dans des poches de masse comme le Gujarat et le Saurashtra.