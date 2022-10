Remerciez Dieu au box-office jour 1: Ajay Devgn, la star de Sidharth Malhotra tombe derrière Ram Setu mais en fait assez pour organiser un spectacle décent

La réservation à l’avance n’était pas bonne du tout, il est donc compréhensible que le commerce et l’industrie cinématographique attendaient avec un certain degré d’appréhension car Dieu merci ouvert au box-office sur le grand Diwali vacance. Et tandis que le Remercier Dieu box-office collection est tombé considérablement en deçà de la Collection au box-office de Ram Setudu moins en ce qui concerne l’ouverture des deux films, le Ajay Devgn, Sidharth Malhotra et Rakul Preet Singh starrer a quand même réussi à faire juste assez pour rester dans la course et garder un peu d’espoir pour l’avenir, surtout avec un long week-end de Diwali sur les cartes.

Remerciez Dieu box office jour 1 moins que Ram Setu

Selon les premières estimations de l’actualité du divertissement dans le commerce et notre suivi du box-office, il semble que Dieu merci soit ouvert à 10-11 crore net, mais pourrait finir encore un peu plus haut une fois que le nombre final est entré. L’Indra Kumar le réalisateur a vu une occupation dans toute l’Inde de l’ordre de 20 à 25% pour les émissions du matin et a repris par la suite, ce qui, comme mentionné précédemment, n’était pas prévu compte tenu de l’état des réservations à l’avance. Les vedettes d’Ajay Devgn, Sidharth Malhotra et Rakul Preet Singh, ont ensuite maintenu une course régulière tout au long de la journée, sans qu’aucun territoire ne se libère comme Ram Setu l’a fait dans UP, MP, Bihar, Gujarat et Rajasthan, mais l’entreprise étant à peu près uniformément répartie tous plus de.

Collecte au box-office de Ram Setu jour 1

Par rapport à la Remerciez Dieu box office collection jour 1la Collecte au box-office de Ram Setu jour 1 amené à hauteur de 15-16 crore net, le classant comme le deuxième meilleur ouvreur de Bollywood pour 2022, bien en dessous de Brahmastra, qui avait collecté 36 crore net, mais juste devant Bhool Bhulaiyaa 2, qui avait collecté 14,11 crore net.