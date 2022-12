Remercier les familles avec trois enfants – Shaw Local

Un auteur de lettres récemment m’a perdu à “Encouragez pas plus de deux enfants par famille.” N’ont-ils pas essayé cela en Chine dans les années 1980 ? Comment cela a-t-il fonctionné pour eux ? Maintenant, ils essaient de reconstituer leur population. Ne pensez pas que cela ne peut pas arriver ici. Je n’aurais jamais pensé que je verrais notre pays essayer de passer au socialisme, mais devinez quoi ? Je le vois arriver.

Je me souviens d’avoir entendu dire qu’il fallait 2,1 enfants par famille pour maintenir une population stable. Ce que l’écrivain propose prendrait des décennies pour commencer à ressentir les effets et encore plus longtemps pour s’inverser. C’est comme rayer un siècle sur un test. Je serai parti depuis longtemps le temps que votre test risqué commence à montrer ses effets. J’ai trois enfants, deux ont trois enfants et le troisième commence tout juste la prolifération de notre population.

Comment notre pays va-t-il rester fort avec une population en déclin alors que d’autres pays se développent ? Qui s’occupera de toi quand tu seras vieux ? Si vous êtes à l’âge de la retraite, remerciez-moi ainsi que toutes les autres familles qui ont trois enfants et plus pour vos chèques de sécurité sociale.

Vous êtes les bienvenus.

Franck Tierney

Woodstock