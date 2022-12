Remerciements Plano-Bologne-Sandwich Day – Shaw Local

Pour l’éditeur:

Maintenant que nous sommes dans la saison des dons, le comité Plano-Bologna-Sandwich Day tient à remercier tous ceux qui ont fait de notre sixième événement annuel un grand succès.

Nous avons collecté près de 800 $ en dons en espèces et sept bacs de denrées non périssables pour le garde-manger communautaire du comté de Kendall et le garde-manger Harvest Chapel lors de notre événement du 23 octobre.

Nous tenons à remercier les personnes, organisations et entreprises suivantes pour leur parrainage, leurs dons en nature ou leur aide bénévole à la réalisation de notre événement :

Ken Digate, Ed et Wolf Schleining, Tammi Schleining et Lauren Stoneberg, Kelly Fehling, Mike Shepherd, FNBO, FNIC, Metro Net-Mickey Walker, Jamie Fahrner et Warrior Valley Baseball, Lucio Mendoza de KidzBouncing, Sandwich VFW et American Legion Posts, Becky Lueken, Dave Kurtz, Rick Olson, Juan Garcia, Cristian Latham, le maire de Plano Mike Rennels, le maire de Sandwich Todd Latham, Beth Nelson, Jim Teckenbrock, Colanne Schwemlein, Eric Kapps, Geoff Penman, Kathleen Martin, nos deux co-maires de Bologne – Kendall Greg Witek, président du County Community Food Pantry, et Jeff Ikemire, directeur de Harvest Chapel, Deana Lanham, directrice de Plano Chamber, Ann Marie Dunn, directrice de Sandwich Chamber, et bien sûr, tous les habitants de Bologna, Illinois, qui sont venus et ont fait des dons, se sont amusés et soutenu notre collecte de nourriture annuelle.

Sans vous, cet événement ne serait jamais possible, alors merci à tous ceux qui ont fait votre part pour faire de la Journée PBS un autre succès, et nous avons hâte de vous voir en octobre prochain pour le septième événement annuel.

Chris Schwemlein

Membre du comité de la Journée PBS

Plan