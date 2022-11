Remerciements électoraux – Shaw Local

Pour l’éditeur:

C’est un plaisir de signaler que nous avons trouvé les travailleurs électoraux courtois, joyeux et efficaces. Ce fut un plaisir de voter en personne. Quelque chose s’est mal passé avec mon bulletin de vote, et j’ai donc été invité à utiliser la nouvelle machine électorale. C’était assez simple à utiliser et j’ai rapidement filé. Le travailleur qui m’a aidé a estimé que l’année prochaine, nous voterions probablement tous par la machine.

Mon vote ? Seuls deux de mes candidats n’ont pas réussi. J’étais désolé qu’ils n’aient pas été élus, mais, bien sûr, c’est la nature du jeu.

J’avais parlé de civilité. Certes, ceux qui nous ont tous aidés à voter ont fait preuve d’une grande civilité. Merci a tous.

Révérend Bob Dell

Sandwich