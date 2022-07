Remerciements au gouvernement indien et à l’ISC, déclare le médaillé de bronze Gururaja Poojary

L’haltérophile qui a atteint les côtes anglaises il y a près d’un mois pour un entraînement ciblé avant le CWG a estimé que son séjour au Royaume-Uni l’acclamait au climat de l’île.

« J’étais ici un mois avant pour le camp de préparation. C’était vraiment bien, le temps me convenait et m’entraîner dans le pays hôte avant les Jeux était une bonne chose et je suis reconnaissant à SAI et au gouvernement indien d’avoir facilité cela. Cela a bien fonctionné pour nous », a déclaré le médaillé de bronze à News18 dans une exclusivité

Il s’agit de la deuxième médaille de l’haltérophile du Karnataka aux jeux du Commonwealth après ses exploits de médaille d’argent dans la catégorie 56 kg à Gold Coast lors de l’édition 2018 des jeux.

L’haltérophile qui a grandi dans la pauvreté a pris la décision consciente de perfectionner ses capacités en progressant dans la catégorie de poids lors de cette édition du CWG alors qu’il a décidé de passer la plupart de son temps au camp national de Patiala au lieu de sa ville natale à Udipi. après son mariage l’année dernière.

Fils d’un chauffeur de camion, Poojary, a remporté la médaille derrière le Malaisien Aznil Bin Bidin Muhammed, qui a remporté l’or avec un record aux Jeux du Commonwealth de 285 kg. 127 Kg en arraché et 158 ​​Kg en épaulé-jeté. Morea Baru a remporté la médaille d’argent avec un effort total de 273 kg.

Malgré ses réalisations, le médaillé CWG choisit de rester ancré en invoquant ses origines modestes. « Mon père était chauffeur routier. Au départ, il n’était pas en mesure de soutenir mon entraînement d’haltérophilie et m’a demandé de me concentrer sur mes études. aucun de mes frères ne faisait de sport non plus, mais j’étais intéressé. Cependant, au fur et à mesure que je progressais dans le sport, mon père et mes frères m’ont apporté tout leur soutien et c’est un jour très fier pour moi aujourd’hui », a-t-il relaté son enfance.

Poojary a commencé son défi avec une première tentative de 115 Kg à l’arraché, qu’il a réussi à terminer sans aucun problème. Sa deuxième tentative l’a vu soulever 3 kilos supplémentaires au-dessus de sa tête. Sa troisième tentative à l’arraché était un ascenseur de 120 livres, qu’il n’a pas pu terminer.

Les choses se sont réchauffées lors de la ronde épaulée et jerk de l’événement alors que l’Indien a été poussé à la limite par l’athlète canadien Youri Simrad, qui a lui-même passé une soirée incroyable mais a malheureusement raté une médaille.

Après une première tentative de 144 kg qui s’est avérée fructueuse, l’haltérophile basé au Karnataka a ensuite soulevé 148 kilogrammes lors de sa deuxième tentative.

Ayant besoin d’une troisième levée réussie de 151 kg, après que Simrad ait totalisé un brillant 268 plafonné par sa troisième et dernière tentative d’épaulé-jeté dans laquelle il a réussi à 149 kg, Poojary a accepté.

Il est sorti sur scène, a attaché sa ceinture, a poussé un cri de guerre et a soulevé le poids lourd au-dessus de sa tête pour réclamer sa deuxième médaille CWG.

Le bronze de Poojary était la deuxième médaille de l’Inde au CWG 2022 après que son compatriote Sanketh Sargar a décroché la médaille d’argent dans la catégorie des 55 kg pour ouvrir le décompte des médailles de l’Inde à Birmingham.

A LIRE AUSSI | CWG 2022: Mirabai Chanu remporte l’or en haltérophilie 49 kg avec un record personnel et un record des Jeux du Commonwealth

« Sanket est un garçon qui travaille dur. Aujourd’hui, j’ai senti qu’il aurait dû remporter l’or, mais une blessure l’a affecté, mais dans l’ensemble, il a bien fait, mais il aurait pu faire beaucoup mieux, j’étais un peu triste à ce sujet », a-t-il déclaré à propos de la médaille d’argent de son compatriote Sanket.

Le sport s’est développé massivement dans un passé récent grâce aux réalisations des athlètes indiens sur la scène mondiale et l’homme du Karnataka est absolument fier de l’impact que ses performances ont eu sur la fortune du sport dans le pays.

“Le paysage de l’haltérophilie a changé en Inde depuis 2018, j’ai vu – nous avons également remporté une médaille olympique qui a suscité l’intérêt de nombreux jeunes athlètes et je suis sûr que nous allons voir beaucoup de bons haltérophiles venant d’Inde et en à l’avenir, nous verrons beaucoup de médailles non seulement en CWG, mais aussi aux Jeux olympiques », a déclaré Poojary.