Photo de : Remedy

Remedy Entertainment emploie plus de 360 ​​​​personnes. La société a été publiée par les plus grands courtiers de l’industrie du jeu vidéo, acceptant volontiers les chèques de Rockstar, Microsoft et Epic. Son siège est toujours dans sa Finlande natale (une ville appelée Espoo, adjacente à Helsinki, juste au bord de la mer Baltique), mais en 2021, Tencent, le méga-conglomérat chinois, est devenu un partenaire officiel de Remedy, en achetant une part de 5 % (673 274 actions). ) de l’entreprise. Une nouvelle expansion est à l’ordre du jour ; Remedy envisage d’ouvrir un nouveau bureau en Suède et serait en train de plonger dans les eaux verboten du multijoueur en direct sur un projet à venir.

En d’autres termes, Remedy Entertainment est incontestablement un studio de jeux vidéo triple A. Sa taille et le pedigree de ses alliances d’entreprises sont comparables à ceux d’Infinity Ward et de Treyarch, des magasins chargés de créer un tout nouveau produit. Appel du devoir jeu chaque année. Et pourtant, au cours de trois décennies remplies de succès et de bavardages, Remedy ne s’est jamais conformé aux réalités du marché du secteur des jeux. Les titres qui portent leur empreinte sont expérimentaux, idiosyncrasiques, fièrement auteurs et profondément étranges. Ils s’inspirent de la fiction policière, des films noirs et de l’horreur cosmique spéculative. Remedy n’a jamais fourni de vitrine de microtransaction ; jusqu’à très récemment, ils n’avaient même pas réalisé de jeu de tir à la première personne. Au lieu de cela, l’entreprise a constitué un portefeuille unique en son genre. Certains jeux Remedy sont exaltants, d’autres sont en désordre, mais il est toujours clair que la société se dirige vers les clôtures avec une clarté de vision remarquable – et un courage renégat – que vous attendez des développeurs indépendants les plus minables, plutôt que d’un studio couronné. avec le capital des investisseurs.

Alan réveil 2 sort le 27 octobre, et Remedy a une fois de plus convaincu un partenaire bien plus riche : Epic Games, un éditeur qui extrait toujours un filon mère de Fortnite de l’argent – ​​pour payer la facture. Le premier jeu de la série était une ode aux thrillers pulpeux et paranormaux ; notre héros, Alan Wake (oui, c’est “A. Wake”), est un fac-similé de Stephen King qui a décampé dans une étrange ville arcadienne de Washington où les forces surnaturelles de ses histoires d’horreur ont pris vie. Wake est un écrivain idiot dans l’âme, alors il repousse les démons avec une lampe de poche dans un récit raconté à travers des épisodes de la taille d’une série en réseau. (Ce n’est pas tous mauvais pour Wake. Après tout, plus sa folie mijote, plus il se rapproche du déblocage de son blocage d’écrivain ; une bonne affaire que n’importe quel écrivain accepterait.) La suite, à la manière classique de Remedy, abandonne ces préceptes pour un roman policier dur – avec un Bel esprit-tableau d’affichage de style – où un agent du FBI, nommé Saga Anderson, tente de décoder la mystérieuse disparition de l’auteur homonyme, dix ans plus tard. C’est encore une autre boîte à puzzle séduisante de Remedy, et elle ne m’a laissé qu’une seule question brûlante à poser au directeur créatif de longue date du studio, Sam Lake : comment diable son équipe a-t-elle été autorisée à être ce bizarre, à ce échelle, pour ce long?