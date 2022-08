Remèdes pour les problèmes de peau courants – Shaw Local

La peau est l’une des parties les plus visibles du corps humain. La peau est le plus grand organe du corps et aide à retenir l’eau et à protéger les organes internes. L’adulte moyen a environ 22 pieds carrés de peau, qui pèse environ 8 livres, selon National Geographic.

La peau peut être affectée par un certain nombre de conditions. Bien que beaucoup ne soient pas trop nocifs, certaines conditions peuvent affecter l’apparence. Ceci, à son tour, peut avoir un impact sur la confiance en soi d’une personne. Par conséquent, de nombreuses personnes préfèrent traiter les problèmes de peau rapidement et efficacement. Voici quelques conditions courantes et comment les traiter.

Acné

L’acné peut apparaître sur les épaules, le visage, le cou et le haut du dos. Les éruptions peuvent inclure des points blancs, des boutons rouges, des points noirs et des kystes profonds. Si elle n’est pas traitée, l’acné peut provoquer des cicatrices. Les pores obstrués causent l’acné, selon Healthline. Cela peut provenir de bactéries, d’hormones, de cellules mortes de la peau et d’une production excessive d’huile. L’acné non inflammatoire peut être traitée en utilisant de l’acide salicylique, qui exfolie naturellement la peau. On le trouve dans les nettoyants et les toniques. L’acné inflammatoire peut provoquer une infection profonde sous la surface de la peau. Les produits contenant du peroxyde de benzoyle peuvent aider à réduire les bactéries et l’enflure.

Grands pores

Les pores dilatés ont tendance à aller de pair avec une peau grasse. Ils sont extrêmement fréquents. L’American Academy of Dermatology recommande d’être doux avec la peau pour aider à minimiser l’apparence des pores. De plus, le nettoyage et l’exfoliation de la peau peuvent aider. L’AAD indique que le rétinol, qui est un dérivé de la vitamine A, peut déboucher les pores et restaurer l’apparence naturelle de la peau.

Rougeur

Des rougeurs cutanées peuvent survenir pour diverses raisons. Ceux-ci incluent les coups de soleil, les réactions allergiques, la peau sèche, l’acné et les irritations. L’identification de la racine de la rougeur peut aider les individus à élaborer un plan pour l’éviter à l’avenir. Les rougeurs à long terme sont souvent liées à la dermatite séborrhéique ou à la rosacée. Certains médicaments et produits de soin de la peau peuvent être recommandés par un dermatologue pour résoudre ces problèmes. De plus, le maquillage correcteur de couleur peut aider à camoufler les rougeurs, selon L’Oréal.

Eczéma

L’eczéma, également connu sous le nom de dermatite atopique, est une affection cutanée courante qui produit une peau rouge, qui démange, sèche et irritée. Il a tendance à commencer dans la petite enfance et les médecins pensent qu’un système immunitaire hyperactif peut déclencher des symptômes. Un dermatologue traite généralement l’eczéma avec des antihistaminiques en vente libre et des crèmes stéroïdes en vente libre ou sur ordonnance.

Psoriasis

Le psoriasis est une maladie auto-immune qui entraîne une perte excessive de cellules cutanées. Le psoriasis provoque des plaques squameuses et argentées définies sur la peau et se produit généralement sur le cuir chevelu, les coudes, les genoux et le bas du dos. Selon Healthline, le psoriasis en plaques est la forme la plus courante de la maladie. La luminothérapie, les hydratants, les rétinoïdes topiques et les produits biologiques peuvent être prescrits pour gérer le psoriasis.

Cicatrices

Les cicatrices sont le résultat naturel du processus de guérison d’une blessure à la peau. De nombreuses cicatrices s’estompent avec le temps, mais les cicatrices profondes peuvent être permanentes et visibles. Les dermatologues peuvent recommander l’application de vitamine E, de gel de silicone ou d’autres crèmes ou huiles pour aider à minimiser les cicatrices après une intervention chirurgicale ou une blessure. Un rétinoïde sur ordonnance peut être utile lorsqu’il s’agit de cicatrices d’acné. Les injections de stéroïdes et les traitements au laser peuvent également être utilisés pour réduire l’apparence des cicatrices, selon les experts de la dermatologie médicale et de la chirurgie esthétique.

Les affections cutanées courantes peuvent être gênantes, mais divers remèdes en vente libre et sur ordonnance peuvent aider.