Remèdes maison les plus efficaces pour se débarrasser des vergetures

Après la naissance d’un enfant, il est normal d’avoir des vergetures dans la région abdominale en raison d’une perte de poids soudaine. Ils peuvent certainement être ennuyeux, mais la bonne nouvelle est que vous n’avez pas à vivre avec eux pour toujours. Bien qu’il existe de nombreuses crèmes chimiques et autres traitements pour les réduire, rien ne vaut les remèdes naturels sans effets secondaires.

Nous avons dressé une liste de quelques remèdes maison qui peuvent s’avérer utiles pour réduire les vergetures au fil du temps et rendre votre peau abdominale lisse comme avant.

Aloe Vera

Comme l’aloe vera nutritif est, c’est un remède pour de nombreux problèmes dans le corps. Il régénère les tissus cutanés et possède des propriétés curatives naturelles. La meilleure partie est qu’il est facilement disponible dans la plupart des ménages indiens en tant que plante et l’extraction du gel de la plante est une tâche facile.

Appliquer généreusement le gel d’aloe vera sur la zone des vergetures et laisser reposer environ une demi-heure avant de laver à l’eau tiède. Cela peut être utilisé quotidiennement pour obtenir des résultats efficaces.

Huile d’amande et de noix de coco

Il est bien connu que l’huile de coco joue le rôle d’un guérisseur naturel. Combinez-le avec de l’huile d’amande et vous obtenez le remède parfait contre les vergetures. Utilisez des quantités égales d’huile d’amande et de noix de coco et massez régulièrement la peau. Les résultats peuvent être étonnamment efficaces.

Huile de castor

Les vergetures sont guéries si elles sont nourries et hydratées correctement, et l’huile de ricin peut bien le faire. L’huile de ricin peut apaiser la peau si elle est régulièrement utilisée sur la peau.

Jus de concombre et citron

L’acidité naturelle du jus de citron agit comme un régulateur sur la peau et l’amène à guérir correctement, et le concombre laisse un effet frais sur elle. Appliquer un mélange de jus de citron vert et de concombre à parts égales et rincer après 10 minutes.

Le beurre de cacao

Mieux utilisé la nuit, le beurre de cacao, s’il est massé régulièrement sur la peau, réduit les vergetures sur une période de temps.