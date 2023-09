Remèdes contre le bruit du pickleball en préparation

Des gens jouent au pickleball à Central Park à New York le 8 avril 2023. Wang Fan | Service de presse chinois | Getty Images

Le sport qui connaît la croissance la plus rapide aux États-Unis cherche à être… plus silencieux ? L’organisme directeur du sport, USA Pickleball, a annoncé lundi une nouvelle initiative visant à réduire le pickleball en investissant dans des changements dans l’acoustique du sport. L’organisation travaillera avec les fabricants et les installations pour trouver des solutions qui permettront au sport de poursuivre sa croissance rapide. Le pickleball est un sport de paddle qui combine les éléments du tennis, du ping-pong et du badminton. On y joue avec une balle en plastique percée de trous qui ressemble à une balle wiffle. Bien que ce sport ait été créé dans les années 1960, il a récemment pris de l’ampleur pendant la pandémie de Covid-19, alors que les gens cherchaient des moyens de faire de l’exercice en plein air et également d’être sociaux. En conséquence, des tribunaux surgissent partout dans le pays, y compris même dans les cours et les quartiers des gens. USA Pickleball indique que 130 nouveaux sites ont été ajoutés par mois en 2022 et estime que 25 000 terrains supplémentaires devront être construits pour répondre à la demande. L’année dernière, 36 millions de personnes ont joué au pickleball et ce sport a connu une croissance de 158 % au cours des trois dernières années, selon le Association de l’industrie du sport et du fitness. Pourtant, tout le monde n’a pas attrapé la fièvre du pickleball. Le son pop-pop-pop produit par ce sport avec son jeu de pagaie rapide a conduit à des querelles de quartier, des poursuites judiciaires et des appels au 911. La polémique cacophonique a même entraîné la fermeture de certains tribunaux. « C’est une technique de torture », a déclaré un antagoniste du pickleball. Le New York Times en juin. Dans la plage des 70 décibels, les experts en son affirment que ce n’est pas un bruit dangereux, mais il est environ deux fois plus fort que celui du tennis. USA Pickleball cherche à calmer l’agitation – et à cultiver la bonne volonté – en annonçant une nouvelle « catégorie silencieuse » pour l’équipement de pickleball. « Avec la croissance du sport, il est essentiel de répondre aux problèmes de bruit pour maintenir une relation positive entre les communautés résidentielles et les exploitants d’installations », a déclaré Mike Nealy, PDG d’USA Pickleball, dans un communiqué. « En travaillant avec les fabricants et l’ensemble de l’industrie, nous pouvons développer des options plus silencieuses qui profitent à tous. »

Pop va dans le quartier

La petite ville de Haworth, dans le nord du New Jersey, a connu une explosion de pickleball parmi ses habitants pendant la pandémie de Covid-19. Aujourd’hui, pour tenter de maintenir la paix malgré les plaintes concernant le bruit, la ville a décidé de déplacer ses terrains de pickleball. « Des résidents se sont présentés aux réunions du conseil pour exprimer leur problème de bruit », a déclaré Kari Heitzner, coprésidente du club de pickleball de la ville. « Comme c’est un sport très populaire et que les gens veulent y jouer à toute heure de la journée, nous avons finalement décidé de déplacer les terrains dans une zone entourée de bois. » L’initiative USA Pickleball vise à aider les municipalités et les associations de propriétaires à rechercher de l’aide pour surmonter le bruit et à leur fournir des évaluations à distance et sur place. Cela contribue également à promouvoir des produits qui génèrent essentiellement 50 % ou moins de l’empreinte acoustique. L’organisation a déclaré avoir passé les 15 derniers mois à rechercher et à étudier les résultats acoustiques de ce sport, notamment en travaillant avec des experts en acoustique. « Je dirais que c’est probablement moins de 1 % [of people complaining about the noise], mais c’est un 1% très bruyant qui a des problèmes avec cela. Nous ressentons donc le besoin d’y remédier et de nous assurer qu’il existe des solutions », a déclaré Carl Schmits, directeur général des normes d’équipement et du développement des installations de USA Pickleball, dans une interview.

Raquette à pagaie