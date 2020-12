La grossesse est un beau voyage, mais cela peut faire des ravages sur le corps de la maman. Bien que les femmes enceintes aient un éclat magique, il peut y avoir des effets négatifs sur la peau après la naissance. Le stress, l’anxiété et les craintes pour l’avenir affectent généralement la santé mentale et parfois physique de la mère. Le stress et l’anxiété peuvent apparaître sur votre peau comme une peau terne et sans vie

Mais n’ayez crainte, grâce à des routines de soins de la peau appropriées et un mode de vie sain, on peut s’assurer que le beau voyage se traduit également par une belle peau et le bien-être général des mères.

Si vous pensez que seuls des traitements cosmétiques occidentaux coûteux peuvent être utilisés pour restaurer la peau, détrompez-vous. Nos propres remèdes ayurvédiques peuvent être extrêmement bénéfiques pour les futures mamans et leurs soins de la peau sans risque de pénétration de produits chimiques dans votre corps.

Voici quelques remèdes maison à essayer pour les soins de la peau des femmes enceintes.

Massage ayurvédique

Le massage fait partie intégrante de nombreuses thérapies de bien-être ayurvédiques. Le massage peut aider à soulager la douleur, hydrater la peau et augmenter la circulation sanguine. Des massages ayurvédiques particuliers peuvent aider à éliminer le Vata-dosha. Un massage régulier rajeunira également votre peau et conservera un éclat sain.

Régime ayurvédique

Essayez le régime «Vata apaisant» dans l’Ayurveda. Certains aliments comme le riz, le lait, la soupe de légumes, l’ail, le ghee, etc. sont considérés comme très essentiels dans les régimes ayurvédiques. Consultez un expert et votre médecin pour organiser un régime alimentaire parfait qui aidera votre peau à conserver sa brillance et son élasticité.

Suppléments à base de plantes

Les remèdes ayurvédiques utilisant des herbes sont très utiles pendant la grossesse et après la naissance. Le safran, l’ashwagandha, le shatavari, le vidari, le bala et le jatamansi ne sont que quelques-unes des herbes que vous pouvez consommer sous forme de comprimés ou sous d’autres formes pour aider à la santé de votre peau.

Reposez-vous, dormez et soyez heureux!

De la médecine occidentale aux textes anciens, l’importance et l’impact d’un bon sommeil sur la peau sont largement reconnus. Un bon repos aide les cellules de la peau à revivre et à rajeunir (et à se débarrasser de ces cernes sous les yeux amples!)

Soyez aussi heureux! Le stress entraînera des déséquilibres hormonaux, des éruptions cutanées, de l’acné, etc. Alors trouvez des moyens de vous détendre, d’être heureux et de vivre une merveilleuse expérience de grossesse.