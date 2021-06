La pandémie de coronavirus a joué un rôle majeur dans l’influence de la langue anglaise, de nombreux mots ayant été ajoutés au dictionnaire anglais Oxford. Dans sa dernière mise à jour, Remdesivir a été ajouté à la liste de mots du dictionnaire. Le remdesivir est devenu un nom populaire lors de la deuxième vague déchirante qui a frappé l’Inde en avril. L’injection antivirale qui a envoyé les gens la chercher, s’est maintenant enregistrée comme un mot du dictionnaire en juin 2021 à la suite de sa forte demande.

Dans une note, le site officiel de DEO a déclaré: « 1 000 entrées entièrement révisées et près de 700 nouveaux mots et sens ont été ajoutés au dictionnaire anglais Oxford dans notre dernière mise à jour, y compris deadname, staycation et social distance. »

Plus tôt, l’OED a mentionné que leur « Campagne du mot de l’année 2020 » avait l’air un peu différent. « La langue anglaise, comme nous tous, a dû s’adapter rapidement et à plusieurs reprises cette année. Notre équipe de lexicographes experts a capturé et analysé ces données lexicales à chaque étape du processus. Alors que notre processus du Mot de l’année a commencé et que ces données ont été ouvertes, il est rapidement devenu évident que 2020 n’est pas une année qui pourrait parfaitement être accommodée en un seul « mot de l’année », nous avons donc décidé de rendre compte de manière plus détaillée sur le l’ampleur phénoménale du changement et du développement de la langue au cours de l’année dans notre rapport Paroles d’une année sans précédent », a-t-il déclaré.

Au cours des mois précédents de 2021, l’OED incluait également des mots comme « auto-isolement », « auto-quarantaine », « infodémie », « distanciation physique », etc. en raison de leur utilisation prolongée pendant la pandémie et le verrouillage de covid.

Plus tôt en 2020, le Collins Dictionary a déclaré que le « verrouillage » était son mot de l’année en 2020 à la suite d’une augmentation spectaculaire de l’utilisation lors de la propagation de Covid-19.

Les lexicographes ont déclaré avoir choisi le mot parce qu’il était devenu synonyme de l’expérience des populations du monde entier alors que les gouvernements cherchent à freiner la pandémie de coronavirus.

« C’est une expérience unificatrice pour des milliards de personnes à travers le monde, qui ont dû collectivement jouer leur rôle dans la lutte contre la propagation du COVID-19 », ont déclaré les éditeurs Harper Collins.

Collins a enregistré plus d’un quart de million d’usages de « confinement » au cours de l’année 2020, contre seulement 4 000 l’année précédente.

En raison de la manière dont la pandémie a affecté l’utilisation quotidienne du langage, six des 10 mots de l’année de Collins en 2020 sont liés à la crise sanitaire mondiale.

« Coronavirus », « distanciation sociale », « s’isoler » et « en congé » ainsi que « confinement » et « travailleur clé » ont été inclus dans la liste plus longue des 10 mots de l’année.

