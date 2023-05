Remboursement du Canada sur les épiceries : conseils pour aller plus loin

Cet été, le gouvernement canadien est sur le point de déployer le programme de remise sur les produits d’épicerie, comme indiqué dans le budget de 2023. Le remboursement a été introduit pour aider à lutter contre l’inflation élevée, en particulier en ce qui concerne les produits d’épicerie et les produits de première nécessité, qui sont devenus de plus en plus coûteux pour les Canadiens.

Ci-dessous, je partagerai les dernières informations sur les personnes éligibles à la remise, le moment où elles peuvent s’attendre à recevoir leurs paiements et quelques conseils utiles pour tirer le meilleur parti de votre remise sur l’épicerie.

QU’EST-CE QUE LE RABAIS D’ÉPICERIE DU CANADA ?

L’inflation est devenue un problème majeur au Canada. L’indice des prix à la consommation (IPC) actuel est de 4,3 %, selon les dernières données de Statistique Canada.

C’est juste l’inflation générale, cependant. L’inflation des aliments et de l’épicerie est près du double de ce montant, et de nombreux Canadiens ont de la difficulté à payer l’épicerie.

Le rabais sur les produits d’épicerie a été proposé pour la première fois dans le budget fédéral de 2023 pour aider à atténuer le coût croissant des produits d’épicerie. L’idée est d’offrir un paiement unique aux familles à revenu faible et modeste pour aider à compenser la hausse de l’inflation. Il s’agit d’une nouvelle image du complément unique de remboursement de la TPS qui a été fourni en octobre 2022.

Le remboursement de l’épicerie est devenu loi le mercredi 10 mai et les Canadiens admissibles commenceront à recevoir des paiements la première semaine de juillet.

Les remboursements d’épicerie doivent être émis en même temps que les paiements de crédit pour la TPS de juillet.

Pour recevoir un paiement, les Canadiens admissibles doivent avoir rempli leur déclaration de revenus de 2021. Dans le cas contraire, le paiement peut être reporté à une date ultérieure.

Le rabais sur l’épicerie a été adopté parallèlement à une mesure qui fournira également un complément de 2 milliards de dollars au système de santé public du Canada, et les fonds seront répartis entre toutes les provinces et tous les territoires.

COMBIEN COÛTE LE RABAIS D’ÉPICERIE ?

Le rabais sur l’épicerie est conçu pour aider à compenser l’inflation en offrant un soulagement économique aux personnes et aux familles à faible revenu qui gagnent moins de 40 000 $ par année.

Voici à quoi vous pouvez vous attendre en fonction de votre revenu et de votre situation familiale :

Les couples avec deux enfants recevront un paiement pouvant atteindre 467 $

Les aînés admissibles recevront jusqu’à 225 $

Les célibataires éligibles recevront jusqu’à 234 $

À QUOI PEUT ÊTRE UTILISÉ LE RABAIS D’ÉPICERIE ?

Le rabais sur l’épicerie sera un paiement unique à tous les Canadiens admissibles. Il devrait être émis sous forme de dépôt direct sur le compte bancaire que vous avez enregistré sur votre Mon dossier de l’ARC. Si vous n’avez pas de compte Mon dossier de l’ARC, vous devriez recevoir un chèque papier à l’adresse résidentielle principale que vous avez enregistrée auprès de l’ARC.

Cela étant dit, il n’y a pas de règles sur la façon dont vous devez dépenser votre remise d’épicerie, et vous pouvez l’utiliser sur tout ce que vous voulez.

CONSEILS POUR FAIRE PROGRESSER VOTRE RABAIS D’ÉPICERIE

Si vous êtes l’un des nombreux Canadiens aux prises avec des factures d’épicerie, voici quelques façons de maximiser votre rabais d’épicerie au supermarché :



1. Achetez en gros

L’achat en gros peut souvent être moins cher que l’achat de petites quantités, en particulier pour les produits non périssables comme le riz, les pâtes ou les conserves. Considérez les magasins à grande surface, mais n’oubliez pas de comparer les prix unitaires pour vous assurer que vous économisez de l’argent.

Par exemple, si vous achetez des conserves en vrac et qu’elles sont livrées avec six canettes à 18 $, le coût unitaire est de 3 $. Si ce prix est inférieur à ce que vous pourriez acheter dans un magasin ordinaire, vous économiserez de l’argent.

Envisagez également d’acheter des choses comme de la viande et de les congeler pour les utiliser plus tard. La viande est généralement l’un des produits d’épicerie les plus chers, vous pouvez donc économiser considérablement en l’achetant en vrac.



2. Achetez en fonction des saisons

Les produits sont généralement moins chers en saison. En plus d’économiser de l’argent, vous obtiendrez également des fruits et légumes plus frais et plus savoureux.



3. Planifiez vos repas

Pré-planifier vos repas pour la semaine ou le mois est un excellent moyen d’économiser de l’argent. Lorsque vous savez exactement ce que vous allez cuisiner, vous pouvez faire une liste d’épicerie détaillée et éviter d’acheter des articles inutiles. Vous pouvez également planifier vos repas en fonction de ce qui est en vente pour des économies supplémentaires. Cette méthode permet également de réduire le gaspillage alimentaire, car vous n’achetez que ce que vous savez que vous utiliserez.



4. Utilisez des coupons et des programmes de fidélité

Il existe de nombreux sites Web et applications qui regroupent les circulaires de différents supermarchés, vous permettant de comparer les prix et de trouver des coupons. Essayez également de rejoindre les programmes de fidélité des magasins, qui vous permettent de gagner des points sur les achats pouvant être échangés contre des réductions.

Utilisez les remises au fur et à mesure au lieu de les conserver pour plus tard, afin de maximiser vos économies actuelles.



5. Marques de magasin

Les produits de marque de distributeur, ou produits de « marque de distributeur », sont généralement moins chers que les articles de marque, et la qualité est souvent comparable. La plupart des grandes surfaces proposent une large gamme de produits de marque maison.



6. Limitez les plats cuisinés

Bien que les repas et les collations préemballés soient pratiques, ils coûtent souvent plus cher que de cuisiner à partir de zéro. Limitez-les autant que possible et optez plutôt pour des aliments entiers.



7. Réduire le gaspillage alimentaire

Faites attention à ce qu’il y a dans votre réfrigérateur et votre garde-manger, et essayez d’utiliser les denrées périssables avant qu’elles ne se gâtent. Les restes peuvent être utilisés pour les déjeuners ou transformés en un nouveau repas.



Christopher Liew est titulaire de la charte CFA et ancien conseiller financier. Il rédige des conseils sur les finances personnelles pour des milliers de lecteurs canadiens quotidiens sur son site Web Wealth Awesome.