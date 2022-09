Remboursement de la TPS : les conservateurs appuieront le plan libéral

Le leader parlementaire conservateur Andrew Scheer a déclaré que le caucus de Pierre Poilievre appuiera le projet de loi du gouvernement libéral visant à doubler temporairement le crédit pour la TPS.

Après des jours où des députés conservateurs ont fait des commentaires suggérant qu’ils appuieraient le projet de loi, dans une interview à la période des questions de CTV, Scheer a confirmé que ce serait le cas, affirmant que “remettre l’argent des contribuables dans les poches des Canadiens est quelque chose que les conservateurs ont toujours soutenu. “

La législation – le projet de loi C-30, Loi sur l’allègement du coût de la vie, n ° 1 (allégement fiscal ciblé) – était l’un des deux projets de loi déposés par les libéraux la semaine dernière pour mettre en œuvre des mesures qui, selon le gouvernement, aideront les familles à revenu faible à modeste joindre les deux bouts dans un contexte d’inflation continue et de problèmes de coût de la vie.

Le projet de loi modifie la Loi de l’impôt sur le revenu afin de permettre le doublement du crédit pour TPS pendant six mois. Le gouvernement affirme qu’environ 11 millions de personnes et de familles bénéficieraient d’un coup de pouce grâce à la hausse du remboursement de la TPS, qui devrait administrer 2,5 milliards de dollars de financement supplémentaire aux bénéficiaires actuels avant la fin de l’année, si le projet de loi est adopté à temps.

Ajusté à l’inflation, le crédit est un paiement non imposable versé quatre fois par année aux particuliers et aux familles à revenu faible ou modeste, destiné à aider à compenser la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée qu’ils paient, le montant remboursé dépendant du revenu. .

Selon le gouvernement, augmenter le crédit signifierait que les Canadiens célibataires sans enfants recevraient jusqu’à 234 $ de plus; un couple avec deux enfants recevrait jusqu’à 467 $ de plus; et les aînés, en moyenne, recevraient 225 $ de plus.

« Comme nous le savons, l’inflation atteint des sommets en 40 ans et les familles canadiennes sont vraiment en difficulté à cause de ces chiffres d’inflation alimentés par le déficit qui font grimper le coût de pratiquement tout. Alors, quand nous y avons jeté un coup d’œil, nous avons dit : si l’inflation continue d’augmenter, ce seront encore quelques mois douloureux pour les Canadiens », a déclaré Scheer en expliquant la justification des conservateurs pour soutenir le projet de loi.

“Nous allons nous opposer aux nouveaux éléments de dépenses, mais soutenir les réductions d’impôts”, a-t-il déclaré, faisant référence à leur décision de ne pas soutenir un deuxième projet de loi sur l’abordabilité qui promulguerait une prestation pour soins dentaires ainsi qu’une prestation supérieure. pour les locataires.

Le débat a déjà commencé sur les deux projets de loi, et les votes initiaux pour les faire passer à la prochaine phase d’examen législatif pourraient avoir lieu bientôt alors que les libéraux font pression pour que les deux passent par le Sénat et reçoivent la sanction royale avant la fin de l’année. Le test ultime de l’appui des conservateurs sera lorsqu’ils devront se lever à la Chambre et voter pour ou contre.

Dans une entrevue séparée sur la période des questions de CTV, le leader du gouvernement à la Chambre, Mark Holland, a défendu les plans d’abordabilité du gouvernement comme aidant ceux qui sont les plus touchés par l’inflation, tout en critiquant les conservateurs pour avoir appelé les libéraux à réduire les impôts, suggérant que cela augmenterait l’inflation.

Réagissant au refus des conservateurs de soutenir le régime d’assurance dentaire, dans une entrevue distincte lors de l’émission de dimanche, le chef du NPD, Jagmeet Singh, a déclaré qu’il était “riche” que Poilievre n’aide pas plus de Canadiens à obtenir une couverture dentaire.

“Je ne suis pas surpris que les conservateurs s’y opposent. Vous savez, ça va être riche pour quelqu’un comme Pierre Poilievre de défendre cela alors qu’il reçoit des soins dentaires gratuits, payés par l’argent public, depuis la mi-vingtaine”, a déclaré Singh. a dit. “Et il pense que c’est mal pour le reste des Canadiens qui n’ont pas de couverture d’avoir une couverture? J’aimerais le voir essayer de défendre cela.”