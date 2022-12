Rembobinage hebdomadaire des nouvelles du Sud : Salman Khan pour aider Ram Charan à réintégrer Bollywood ; Shruti Haasan partage des photos de visage enflé et plus

L’industrie cinématographique du Sud a fait beaucoup de bruit ces jours-ci et elle a gardé les fans assez excités. Des photos de la cérémonie mehendi de Hansika Motwani partagées en ligne à Salman Khan prévoyant d’aider Ram Charan à faire un retour époustouflant à Bollywood, voici les principales nouvelles de divertissement du sud de la semaine.

Hansika Motwani se prépare pour son mariage

Hansika Motwani est sur le point de se marier avec Sohael Kathuriya. Ses photos et vidéos de groove avec son futur mari lors de leur cérémonie mehendi sont devenues virales sur Internet. Découvrez l’histoire complète ici.

Ram Charan prévoit-il de réintégrer Bollywood avec l’aide de Salman Khan ?

Il y a eu un buzz que la star de RRR, Ram Charan, prévoyait de réintégrer Bollywood de manière importante et Salman Khan l’aidera dans ses efforts. Découvrez l’histoire complète ici.

Vijay Deverakonda interrogé par ED sur le financement de Liger

Vijay Deverakonda a été interrogé par la Direction de l’exécution (ED) pendant 12 heures sur le financement de Liger. Réagissant au développement, Vijay a déclaré qu’il était allé répondre aux questions qui lui avaient été posées. Découvrez l’histoire complète ici.

Shruti Haasan partage des photos d’un visage enflé

Shruti Haasan a partagé au hasard certaines de ses mauvaises photos montrant son visage, son nez et ses lèvres enflés, ses cheveux en mauvais état et ainsi de suite. Les internautes l’ont félicitée d’être réelle et de ne pas se cacher derrière des filtres. Découvrez l’histoire complète ici.

Kangana Ranaut remplace Jyothika dans Chandramukhi 2

Si l’on en croit les informations, Kangana Ranaut a remplacé Jyothika dans la vedette de Rajinikanth Chandramukhi 2. On dit qu’elle a été approchée par les créateurs pour le rôle. Découvrez l’histoire complète ici.

Kriti Sanon dément les rumeurs de rencontres avec Prabhas

Il a été rapporté que Prabhas avait officiellement proposé Kriti Sanon sur les plateaux d’Adipurush et qu’ils prévoyaient bientôt de se fiancer. Alors que Varun Dhawan alimentait les rumeurs de rencontres dans une émission de téléréalité, Kriti a démenti les rumeurs de rencontres avec Prabhas. Découvrez l’histoire complète ici.