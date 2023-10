Rematch du classique de la Coupe du Monde 2014

Il s’agit d’une revanche en Coupe du monde pour les États-Unis lorsqu’ils accueilleront le Ghana, en avant-première de ce qui pourrait arriver en 2026. Ces équipes ne se sont pas rencontrées l’hiver dernier au Qatar. Ce match revanche de la Coupe du monde date de 2006 en Allemagne. Et cela date de 2010 en Afrique du Sud. Et cela vient du Brésil en 2014. Il y a eu un match entre l’USMNT et le Ghana depuis leur dernière rencontre de Coupe du monde où les États-Unis ont remporté un match amical à Hartford en 2017, 2-1. Mais ce sont les rencontres de la Coupe du monde qui restent dans les mémoires. Bien que cette édition du match États-Unis contre Ghana ne soit qu’un match amical, elle a pris encore plus d’importance après la défaite 3-1 des États-Unis contre l’Allemagne samedi.

Les hommes de Berhalter surclassés par les Allemands

Les États-Unis ont eu une énorme opportunité contre l’Allemagne samedi. Il s’agit d’une équipe américaine avec l’essentiel de ses joueurs clés alors que les Allemands sont en chute libre. L’USMNT a gâché cette opportunité. Les choses ont démarré assez bien. Christian Pulisic a marqué un but fabuleux, son 27e pour les États-Unis, pour donner aux Américains une avance de 1-0 à la 27e minute. À partir de là, tout s’est dégradé.

Ce but semblait avoir réveillé les Allemands de leur sommeil puisque dix minutes plus tard, Ilkay Gundogan enterrait l’égalisation. Les Allemands en ont ajouté deux de plus en trois minutes en seconde période, grâce à Nicklas Fullkrug et Jamal Masiala. Et comme cela a souvent été le cas avec l’équipe de Gregg Berhalter, les États-Unis n’ont pas été en mesure de menacer un adversaire de qualité. En fait, après la défaite de samedi contre l’Allemagne, Gregg Berhalter compte désormais deux maigres victoires en huit matchs contre des adversaires européens : une victoire à l’extérieur contre l’Irlande du Nord (jouée dans un stade vide en raison des restrictions de capacité du COVID) et une victoire à domicile contre la Bosnie-Herzégovine. .

Aperçu : Le Ghana présente un test sévère pour l’USMNT

Le Ghana n’est peut-être actuellement qu’au 60e rang mondial, mais il est en bonne forme ces derniers temps. L’équipe africaine a raté la Coupe du monde en 2018 mais s’est qualifiée pour l’édition 2022 au Qatar. Là, il a perdu deux fois et gagné une fois. En conséquence, le Ghana n’a pas réussi à sortir de la phase de groupes. En 2023, le Ghana s’en sort bien. Il occupe la tête du Groupe E lors des qualifications pour la Coupe d’Afrique des Nations avec douze points en six matchs. Sa dernière sortie laissait cependant beaucoup à désirer. Le Mexique a largement battu le Ghana à Charlotte, 2-0.

Chris Hughton dirige les Black Stars. Il a tout un palmarès dans la gestion de clubs en Angleterre au fil des ans. Par exemple, il a été le patron de Newcastle United, Birmingham City, Norwich City et Brighton & Hove Albion. Plus récemment, il a supervisé Nottingham Forest. La liste qu’il a convoquée comprend de nombreux joueurs expérimentés. Six joueurs de l’équipe ont remporté 20 sélections ou plus. En 90 sélections internationales avec le Ghana, Jordan Ayew de Crystal Palace a inscrit 19 buts.

Remarques

Le match de mardi contre le Ghana débutera à 20 h 30 HE. Il est diffusé sur TNT en anglais et NBC Universo en espagnol. Le match contre le Ghana marque la première apparition de l’USMNT au Geodis Park de Nashville. L’USWNT y a joué plus tôt cette année. Ce match sera la neuvième apparition de l’USMNT à Music City depuis 2006 et la troisième du mandat de Gregg Berhalter.

PHOTO : IMAGO / Icône Sportswire