Remarques racistes : Blessé, trahison parmi les peuples autochtones de Los Angeles

LOS ANGELES (AP) – Bricia Lopez a accueilli des gens de tous horizons pour dîner dans le restaurant populaire de sa famille sur la cuisine d’influence autochtone de son État mexicain natal d’Oaxaca – parmi lesquels Nury Martinez, la première Latina élue présidente de la ville de Los Angeles Conseil.

Le restaurant, Guelaguetza, est devenu une institution connue pour avoir présenté la cuisine et la culture uniques d’Oaxaca aux Angelenos, attirant tout le monde, des familles d’immigrants aux stars mexicaines en passant par les puissants fonctionnaires de la ville comme Martinez.

Mais maintenant, après qu’un scandale a explosé à propos d’un enregistrement de Martinez, un immigrant mexicain, faisant des remarques racistes à propos d’Autochtones comme Lopez, la restauratrice et auteure de livres de cuisine de 37 ans a déclaré qu’elle ressentait un énorme sentiment de trahison.

Martinez a démissionné de son siège au conseil mercredi et lui a présenté ses excuses. Mais les remarques désobligeantes blessent encore profondément les immigrants autochtones de la ville en provenance du Mexique. Malheureusement, beaucoup ont dit qu’ils n’étaient pas surpris. À la fois en grandissant dans leur pays d’origine et après avoir atteint les États-Unis, ils disent qu’ils se sont habitués à entendre des commentaires aussi cinglants – non seulement de la part de non-Latinos, mais aussi d’immigrants mexicains à la peau plus claire et de leurs descendants.

“Chaque fois que ces gens me regardaient en face, ils me mentaient tous”, a déclaré Lopez. “Nous ne devrions pas laisser ces gens continuer à nous mentir et nous dire que nous sommes moins que, ou que nous sommes laids, ou leur permettre de se moquer de nous.”

Après le départ de Martinez, deux autres membres latinos du conseil municipal sont également confrontés à de nombreux appels à la démission depuis que l’enregistrement vieux d’un an a fait surface d’eux se moquant de leurs collègues tout en complotant pour protéger la force politique latino dans les districts du conseil. Martinez a utilisé un terme désobligeant pour le fils noir d’un membre du conseil blanc et a qualifié les immigrants d’Oaxaca de laids.

“Je vois beaucoup de petites personnes noires de petite taille”, a déclaré Martinez sur l’enregistrement, faisant référence à une zone du quartier majoritairement hispanique de Koreatown. “J’étais comme, je ne sais pas d’où viennent ces gens, je ne sais pas de quel village ils viennent, comment ils sont arrivés ici.”

Lopez a déclaré qu’elle avait entendu de tels commentaires racistes en grandissant en Californie, mais avait espéré qu’ils appartiendraient au passé, que les jeunes immigrants d’Oaxaca n’auraient pas à les entendre.

“Je veux que les gens se regardent tous les jours dans le miroir et voient la beauté”, a-t-elle déclaré.

Avec l’une des plus grandes populations autochtones du Mexique, Oaxaca compte plus d’une douzaine d’ethnies, dont les Mixtèques et les Zapotèques. L’État du sud du Mexique est connu pour ses célèbres tapis tissés teints à la main, ses plages touristiques immaculées du Pacifique, son alcool fumé appelé Mezcal et sa cuisine sophistiquée comprenant des taupes – des sauces épaisses préparées à partir de plus de deux douzaines d’ingrédients.

Los Angeles abrite la plus grande population mexicaine du pays et près de la moitié de la ville de 4 millions d’habitants est latino, selon les chiffres du recensement. Des études informelles indiquent que plusieurs centaines de milliers d’immigrants d’Oaxaca vivent en Californie, avec la plus grande concentration à Los Angeles, a déclaré Gaspar Rivera-Salgado, directeur du Centre d’études mexicaines de l’Université de Californie à Los Angeles.

Un langage dégradant est souvent utilisé contre les peuples indigènes du Mexique. C’est “l’héritage de la période coloniale”, a déclaré Rivera-Salgado à propos de la domination espagnole il y a longtemps.

Le racisme et le colorisme – la discrimination contre les personnes à la peau plus foncée au sein du même groupe ethnique – sont séculaires au Mexique et dans d’autres pays voisins d’Amérique latine. Il y a quelques années, Yalitza Aparicio, l’actrice nominée aux Oscars dans “Roma” et originaire d’Oaxaca, a fait face à des commentaires racistes dans son pays – et à des tirades désobligeantes en ligne sur ses longs métrages autochtones après sa parution sur la couverture de Vogue México.

Odilia Romero a déclaré que le scandale ne la surprenait pas. Le chef de la communauté d’Oaxaca fait partie de ceux qui avaient fait pression pour la démission de Martinez et des deux autres membres du conseil lors de la conversation enregistrée.

Romero a déclaré qu’elle avait également répondu à des appels depuis l’éclatement du scandale, y compris de la part de quelqu’un l’exhortant à ne pas laisser les remarques blessantes détourner l’attention du travail critique d’aide à la communauté immigrée.

“C’est un commentaire très paternaliste”, a déclaré Romero, directeur exécutif du groupe Comunidades Indigenas en Liderazgo ou CIELO et interprète zapotèque. « Comment osez-vous nous dire, peuples autochtones, que nous ne comprenons pas. Bien sûr, nous comprenons – nous le voyons tous les jours.

Lynn Stephen, professeur d’anthropologie à l’Université de l’Oregon qui étudie la migration mexicaine et les peuples autochtones, a déclaré que le concept de métissage – ou d’être une nation unifiée métisse et non raciale – visait à effacer les communautés autochtones, et non à les élever, et la discrimination persiste à ce jour. Il est transporté aux États-Unis avec ceux qui migrent, a-t-elle dit, alors que des divisions similaires existent également dans d’autres pays d’Amérique latine.

“Ce genre de commentaires adressés aux peuples autochtones par des non-autochtones du Mexique, du Guatemala, etc., c’est un autre type de racisme”, a déclaré Stephen. “Les gens d’Oaxaca doivent faire face à des réactions anti-immigrées et anti-mexicaines et au racisme, souvent de la part de non-Latino-Américains, d’Américains blancs, parfois d’autres personnes, puis à l’intérieur de cela, souvent là où ils vivent ou à l’école.”

Ofelia Platon, une organisatrice locataire, s’est récemment rendue à la salle du conseil municipal de Los Angeles pour demander la démission des fonctionnaires. Elle a dit qu’elle n’avait pas été victime de discrimination au sein de la communauté latino autant qu’à l’extérieur, mais qu’il n’y avait pas de place pour une telle discrimination, en particulier venant de dirigeants élus sur lesquels les pauvres comptent pour améliorer leur vie.

“Ils pensent qu’ils ont le pouvoir de marcher sur les gens”, a-t-elle déclaré. “Ils ont deux visages.”

Ce ne sont pas seulement les remarques blessantes qui piquent Xóchitl M. Flores-Marcial, un universitaire zapotèque et professeur d’études Chicana/o à la California State University, Northridge. Elle l’a qualifié de très révélateur des fonctionnaires qui prennent des décisions affectant sa communauté. Elle a dit qu’elle a grandi aux États-Unis en entendant des mots blessants et qu’elle fait toujours face à un rejet similaire chaque fois qu’elle se rend à Oaxaca et que les gens là-bas sont surpris qu’elle soit le chef de l’équipe de recherche.

“C’est tellement douloureux parce que ce sont des gens importants”, a-t-elle déclaré. “Cela nous fait mal – pas seulement nos émotions, mais notre vie réelle en termes de nos emplois et de nos opportunités.”

Pourtant, elle a dit qu’elle avait de l’espoir pour les générations futures à «Oaxacalifornia» – la communauté soudée qui a maintenu les traditions tout en embrassant la vie à Los Angeles.

Taxine signalée dans le comté d’Orange, en Californie.

Amy Taxin et Brian Melley, Associated Press