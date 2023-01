Remarquer les signes avant-coureurs, obtenir de l’aide

« Au début, je ne jouais pas beaucoup et je faisais toujours passer l’école et les devoirs en premier. Et quand j’ai eu 10 ans, je ne jouais encore que le week-end », raconte-t-il. «Mais le temps d’écran a augmenté. Mes parents ont fixé certaines limites, mais j’ai finalement appris à contourner les règles de mes parents pour avoir ma “solution” de jeu. “

23 janvier 2023 – Tomer Shaked, un lycéen de 18 ans en Floride, a commencé à jouer vers l’âge de 9 ans. “J’ai commencé à passer de plus en plus de temps à jouer à des jeux vidéo dans ce que je sais maintenant être une dépendance au jeu”, il dit dans une interview.

La plupart des jeunes qui jouent aux jeux vidéo le font « comme une forme de divertissement, ce qui est censé être, mais environ 5 % à 6 % des utilisateurs de jeux vidéo le font au point d’interférer avec leur vie et de s’en servir comme d’un addiction », déclare David Greenfield, PhD, fondateur et directeur clinique du Center for Internet and Technology Addiction, basé dans le Connecticut.

Considérant qu’il y a environ 2,7 milliards de joueurs dans le monde, avec 75% des foyers américains avoir au moins un joueur, même 5% à 6% est un nombre effarant de personnes.

Shaked a écrit un mémoire, Jeu terminé, qui, espère-t-il, “mettra en évidence des sujets importants associés à la dépendance au jeu qui peuvent parler à la fois aux adolescents et à leurs parents qui vivent ce conflit dans leur propre vie”.

Il espère que d’autres adolescents “pourront réaliser qu’ils peuvent aussi vivre une vie pleine et productive loin d’un écran vidéo”.

Un problème aux dimensions stupéfiantes

Les jeux vidéo existent depuis le milieu et la fin des années 1970, mais pas au niveau où il est maintenant.

“Lorsque les jeux vidéo ont rencontré Internet, c’était comme mélanger du beurre de cacahuète et du chocolat. Alors que la popularité d’Internet s’est épanouie à la fin des années 1980 et 1990, c’est à ce moment-là qu’il est devenu incontrôlable », déclare Greenfield. Sa clinique traite les personnes qui ont une dépendance au contenu Internet, et “de loin le domaine le plus courant que nous voyons est le jeu vidéo”.