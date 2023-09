Remarque sarcastique d’Ancelotti sur l’omission de Vinicius de FIFA The Best

Carlo Ancelotti a défendu Vinicius Jr. alors que la FIFA annonçait les noms des 12 joueurs en lice pour le prix The Best. Il y a eu une controverse car le Brésilien était absent.

Comme son nom l’indique, le trophée est remis au joueur le plus performant de la saison. Comme prévu, des noms tels que Lionel Messi, Kylian Mbappe et Erling Haaland figureraient en bonne place.

La star de l’Inter Miami détient désormais la distinction individuelle la plus convoitée décernée par la communauté internationale du football. Après avoir mené l’Argentine à la victoire en Coupe du monde au Qatar en 2022, il fait figure de favori.

Vous pouvez également compter sur Haaland pour figurer parmi les meilleurs candidats au prix. Grâce à ses 52 buts en 2022-23, Manchester City a remporté la Premier League, la FA Cup et l’UEFA Champions League.

Pendant ce temps, Mbappé, le capitaine du Paris Saint-Germain, a été constant tout au long de sa carrière. Sa saison 2022/23 comprenait une finale de Coupe du monde au cours de laquelle il a réussi un tour du chapeau malgré la défaite de la France.

D’un autre côté, de nombreuses discussions ont eu lieu ces derniers jours sur l’omission de Vinicius de la liste.

Vinicius négligé malgré une forme impressionnante

La sensation brésilienne, qui a réalisé une campagne spectaculaire, était notamment absente de la liste des candidats. En 55 apparitions au total avec Madrid, il a marqué 23 buts et distribué 21 passes décisives.

Le gagnant du Best Awarda est basé sur ses réalisations du 19 décembre 2022 au 20 août 2023. Vinicius était en superbe forme tout au long de cette période, marquant 16 buts et ajoutant 14 passes décisives.

Cela a aidé le Real Madrid à remporter deux titres en Copa del Rey et en Coupe du Monde des Clubs de la FIFA (par Transfermarkt).

De plus, le joueur de 22 ans a joué un rôle déterminant dans la course des Blancos aux demi-finales de l’UEFA Champions League. Seuls Kylian Mbappe, Mohamed Salah et Erling Haaland ont marqué plus de buts que lui (30 toutes compétitions confondues).

Qu’a dit Ancelotti à propos de Vinicius ?

Carlo Ancelotti a donné une réponse sarcastique lorsqu’on l’a interrogé samedi lors d’une conférence de presse sur l’omission de la superstar de 23 ans par la FIFA.

« Vinicius pleurait dans le vestiaire. Je lui ai demandé « ce qui se passe » et il a répondu : « Ils ne m’ont pas mis sur cette liste ». le patron italien a ri et a ajouté : « Il a pleuré pendant trois ou quatre heures et nous n’avons pas réussi à le faire arrêter. »

Crédit photo : IMAGO / Marco Canoniero