Remaniement ministériel : le PM Trudeau apporte des changements mineurs

Le premier ministre Justin Trudeau apportera ce matin un petit ajustement à son cabinet fédéral, impliquant deux ministres actuels.

Le remaniement ministériel devrait impliquer la ministre des Services publics et de l’Approvisionnement Filomena Tassi et Helena Jaczek, la ministre responsable de l’Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario.

Les deux ministres ontariens sont arrivés à Rideau Hall avant la brève cérémonie d’assermentation de mercredi.

Le léger remaniement de la banquette avant des libéraux est en cours pour s’adapter à la charge de travail d’un ministre du Cabinet, liée à une question de santé familiale.

Tassi a supervisé l’approvisionnement du Canada en vaccins ainsi que de nouveaux avions de combat. Représentant un Hamilton, Ont. circonscription depuis 2015, Tassi a déjà été ministre du Travail du Canada, ministre des Aînés et whip adjointe des libéraux.

Jaczek a été élue au fédéral en 2019 et a rejoint le cabinet en 2021. Représentant Markham-Stoufville, en Ontario, elle était auparavant députée provinciale d’Oak Ridges-Markham et était auparavant ministre de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario.

Pour montrer à quel point la portée du remaniement sera limitée, la cérémonie de prestation de serment ne prendra qu’environ 20 minutes, selon le bureau du Premier ministre.

Prévu pour commencer à 10 h HE, l’itinéraire de Trudeau le fait ensuite organiser une « brève disponibilité médiatique » après la cérémonie à 10 h 20 HE.

Le remaniement ministériel de mercredi est la première fois que le Premier ministre modifie sa liste ministérielle depuis qu’il a considérablement bouleversé qui était responsable de certains portefeuilles clés après les élections de 2021.

Il y a actuellement 38 membres dans le cabinet paritaire, sans compter le Premier ministre. Avec l’échange de ces deux rôles de ministre, Trudeau maintiendra son engagement envers la parité hommes-femmes et la représentation régionale au sein du cabinet ne sera pas affectée.

L’ajustement du cabinet intervient juste avant la retraite du cabinet fédéral la semaine prochaine à Vancouver, où Trudeau et ses ministres se réuniront pour discuter des priorités et tracer leur programme pour l’automne. Le Parlement doit se réunir à nouveau la semaine du 19 septembre.



Avec des fichiers de Glen McGregor et Evan Solomon de CTV News