Remaniement de l’AMPTP : la négociatrice du studio Carol Lombardini va quitter

Carol Lombardini, qui représentait les grands studios à la table des négociations lors des grèves des scénaristes et des acteurs de l’année dernière, devrait quitter ses fonctions de présidente et négociatrice en chef de l’Alliance des producteurs de cinéma et de télévision en 2025.

Un porte-parole de l’AMPTP a confirmé jeudi soir le prochain départ de Lombardini dans un courrier électronique, ajoutant qu’elle envisageait depuis longtemps de prendre sa retraite l’année prochaine. Après 15 ans à la tête de l’organisation, Lombardini, 69 ans selon les archives publiques, passera à un rôle consultatif alors que l’organisation recherche son successeur.

« Nous sommes extrêmement reconnaissants à Carol pour ses nombreuses années de leadership au sein de l’AMPTP et lui souhaitons la meilleure des chances pour sa retraite », a déclaré le porte-parole dans un communiqué.

« Elle a été une défenseure constante et inestimable à la table de négociation, renforçant les relations avec nos partenaires syndicaux à chaque étape du processus.

Lombardini a été nommée présidente de l’AMPTP en 2009 après avoir travaillé pour le groupe à titre juridique depuis sa création en 1982. Elle a récemment été mise en lumière lors des doubles grèves hollywoodiennes de 2023, négociant pour le compte de Disney, Warner Bros. Discovery, Netflix. , Amazon et d’autres sociétés de divertissement.

« Je pense avoir participé à plus de 300 transactions », a déclaré Lombardini au Times en 2009.

« C’est probablement l’une des industries les plus syndiquées aux États-Unis. Lorsque vous mettez le pied sur un plateau de tournage à Hollywood, vous avez automatiquement affaire à 25 syndicats. C’est très difficile car il faut savoir ce qu’il y a dans chaque contrat.

L’annonce de la retraite de Lombardini ne devrait pas affecter les négociations contractuelles en cours entre l’AMPTP et l’Animation Guild. Les négociations pour ce contrat ont toujours été menées par l’adjointe de Lombardini, Tracy Cahill.

Avant de devenir la première femme à diriger l’AMPTP, Lombardini a travaillé pendant des décennies sous la direction de son prédécesseur et mentor, Nick Counter, qui a pris sa retraite et est décédé en 2009.

Elle a été un paratonnerre pour les critiques des travailleurs d’Hollywood, en particulier lors des débrayages de l’année dernière. Un compte parodique décrivant Lombardini comme un entrepreneur caricatural est devenu viral sur X lors des arrêts de travail de 2023.

Le négociateur en chef des plus grands studios et streamers est souvent considéré comme l’ennemi juré des travailleurs hollywoodiens, mais Lombardini avait une vision différente lorsqu’il a accédé à ce rôle il y a plus de dix ans.

« En tant que négociateur en chef, vous êtes la cible d’une attention négative de la part de l’autre partie », a-t-elle déclaré au Times.

« Mais l’ironie de la situation est qu’en réalité, je suis l’allié le plus proche des syndicats, car si je n’arrive pas à convaincre mon comité de négociation de faire quelque chose qu’ils demandent, ils ne l’obtiendront pas. »