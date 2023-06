Remake de Pasoori Nu : les fans pakistanais appellent les fabricants de Satyaprem Ki Katha à les « copier » ; dire, ‘C’est du vol pur et simple’ [Read Tweets]

Le remake de Pasoori Nu est sorti et les fans ont des réactions mitigées. Nous savons qu’Arijit Singh a chanté la chanson lors de ses concerts et les fans ont adoré sa voix. Mais il semble que certaines personnes n’aient pas aimé le remix et la production de cette nouvelle chanson. De plus, bien que le nom d’Ali Sethi ait été mentionné, aucun crédit n’est accordé à Shae Gill et Coke Studio. Tout cela a rendu les fans furieux au-delà de toute mesure. Les fans pakistanais ont critiqué les créateurs pour « copie » et « vol ». Dans la vidéo, on peut voir Kartik Aaryan et Kiara Advani. L’acteur pakistanais Adnan Siddiqui a déclaré que le remake n’était pas bon comme d’habitude.

Nous savons que les compositeurs hindis ont pris de nombreuses chansons du Pakistan dans le passé. Ils n’ont pas donné de crédits et cela a bouleversé de nombreux mélomanes du pays voisin. Jetez un oeil à certains des tweets…

Et Bollywood a fait exactement ce que nous craignions ! #pasoori #nogoodasusual Adnan Siddiqui (@adnanactor) 26 juin 2023

Je n’ai écouté aucune des versions de la chanson, et je ne le ferai pas non plus. Mais excusez-moi en tant qu’Indien, je suis presque sûr que T-Series a merdé quelle que soit la chanson. pranoy dutta (@itspPp) 26 juin 2023

t-series a également refait «biba» à partir de jigar ka tukda, aankhon ka taara joyland des critiques bolly twitter. tout de suite l’a volé à farasat anees, qui n’est pas aussi gros qu’ali sethi et qui avait beaucoup plus à perdre. Sahar (@SaharJunejo) 27 juin 2023

C’est du vol pur et simple et la série T devrait avoir honte. La tentative de Cartik Aaryan à Pasoori est une insulte à la version originale. Visitez mon profil svp TREVA_KERR ? (@KerrTreva45966) 26 juin 2023

QUOI. EST. CE. ??? Ils ont copié notre chanson Pasoori et Kartik Aaryan l’a rendue si mauvaise. T-Series avec une autre classe de catastrophe ???pic.twitter.com/TnGvnfDAUh Farid Khan (@_FaridKhan) 26 juin 2023

T-Series a fini de détruire toutes les chansons indiennes. Maintenant, ils détruisent aussi les chansons pakistanaises. #PasooriNu pic.twitter.com/6IpzkRH3oJ Malik Ubaid Awan ? (@Mmalikubaidawan) 26 juin 2023

Il est temps que la série T arrête de refaire des chansons @TSeries ? même un chanteur incroyable comme Arijit Singh ne pouvait égaler le chef-d’œuvre Pasoori qu’Ali Sethi et Shae Gill ont créé ! #passori #KartikAaryan #KiaraAdvani pic.twitter.com/pyVxFclAD7 Tehmur Royaume-Uni (@TehmurOfficial) 26 juin 2023

Nous pouvons voir que peu de gens sont impressionnés par la chanson. Kartik Aaryan et Kiara Advani sont jumeaux en blanc pour le numéro. Satyaprem Ki Katha arrive le 29 juin 2023. Le film est réalisé par Sameer Vidwans.