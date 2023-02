Relooking des cheveux vert fluo de Grimes : Photo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Matt Baron/Shutterstock

S’il y a une chose sûre à propos Grimes, c’est qu’elle n’a pas peur de prendre des risques avec son apparence. La chanteuse de 34 ans vient de le prouver en lançant une nouvelle couleur de cheveux vert fluo sur Instagram.

Grimes s’est fait coiffer par un coiffeur célèbre Kacey Welch, qui a donné à Grimes un look néon et féerique personnalisé en utilisant la gamme d’extensions Premium Silk Weft de Welch. Grimes a posté le selfie de ses nouveaux cheveux avec la légende “J’ai annexé le royaume des champignons”. Sur la photo, les nouveaux longs cheveux vert fluo de Grime étaient baissés et droits avec des queues de cheval et des tresses partout, qui étaient attachées avec des chouchous colorés.

Attaché autour de sa tête était un chapeau bleu à fleurs et à volants en tricot tandis qu’une paire de lunettes de soleil rondes roses massives couvrait son visage. Elle a complété son nouveau look avec un haut vert à manches longues et un gilet marron sur le dessus.

Grimes a récemment porté un nouveau look inspiré des fées et à part cette coiffure, elle a récemment publié une autre photo d’elle-même avec une tête rasée et une frange émoussée vert vif. La frange était plus courte à l’avant et plus longue sur les côtés, et sur la photo, elle avait des sourcils super fins avec de grandes lèvres brunes brillantes. Elle a stylé son glam avec un haut corset plongeant en velours rouge, un col à volants en dentelle et des manches en tricot déchirées.

Grimes a beaucoup changé son apparence au fil des ans et le 15 août 2022, elle a écrit: «Il y a 2 ans, j’ai fait un rendez-vous avec un grand chirurgien plasticien, j’ai pensé que je pourrais vouloir changer les choses d’ici la trentaine, mais puis j’ai oublié et je n’ai jamais pensé à ce que je devais faire. Des mods de visage qui, selon vous, me iraient bien ? (Les oreilles d’elfe ne sont pas une option, c’est une quête distincte). Après avoir posté cela, juste un mois plus tard, en septembre 2022, elle a posté une photo de son visage couvert de pansements avec la légende “J’ai fait quelque chose de fou !” Bien qu’elle n’ait pas révélé les procédures qu’elle a subies, elle a publié une photo de son visage quelques jours plus tard, et cela avait l’air très différent, car elle a posté un selfie avec des lèvres beaucoup plus pleines et des joues plus pleines.

