Relooking de cheveux – Hollywood Life

Crédit d’image : Frank Micelotta/PictureGroup pour 20th Television/Shutterstock

Khloe kardashian prend constamment des risques quand il s’agit de tendances beauté et elle réussit toujours à les réussir. La femme de 38 ans a prouvé que lorsqu’elle a décroché la couverture de Sorbet magazine quand elle a fait ses débuts un relooking capillaire avec frange avant. La frange volumineuse de Khloe était en fait clipsée, a-t-elle révélé, mais même si elle était réelle, elle réussirait quand même à tuer le look.

Dans le tournage, Khloe avait l’air plus sexy que jamais dans un débardeur Prada blanc super court avec une mini-jupe extra courte à taille mi-haute en chaîne dorée. Sa petite tenue mettait en valeur ses abdominaux extrêmement toniques et sa petite taille. Bien que nous ayons adoré sa tenue pour le tournage, c’est son glamour qui a volé la vedette. Khloe avait ses cheveux blonds clairs surlignés en vagues avec une frange volumineuse couvrant tout son front. Ses cheveux ont été coiffés par son coiffeur de longue date, Andrew Fitzsimonstandis qu’un smokey eye sensuel réalisé par sa maquilleuse, Frêne Holmcompléta son look.

Khloe a posté un tas de photos du tournage avec la légende, “ma photo préférée de mon tournage. Fait amusant : j’ai porté une frange à clip pour ce tournage. C’était amusant de donner un look différent et de ne pas s’engager. Je suis surpris de voir à quel point j’ai aimé la frange même si elle a changé la forme de mon visage, je l’ai toujours aimée. Souhaitez-vous jamais obtenir une frange?

Ce n’est pas la première fois que Khloe s’essaye à la frange récemment, en fait, il y a à peine deux semaines, Khloe a posté de magnifiques photos d’elle-même sur son Instagram avec la légende “Bang Bang”. Sa coiffure a été refaite par Andrew et elle a montré ses nouveaux cheveux brun clair qui étaient plus d’une couleur brun miel que le blond clair habituel qu’elle berçait ces derniers temps. Sa frange couvrait complètement le haut de son visage et elle a stylisé son nouveau look avec un smokey eye, une lèvre nude mate et un débardeur soyeux blanc ample.

