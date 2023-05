Relooking de cheveux avec une frange de rideau d’Emma Stone: photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Marco/ABACA/REX/Shutterstock

Emma Pierre a changé sa coiffure juste à temps pour l’été et elle a fait ses débuts avec une frange de rideau lors de la présentation de la collection croisière Louis Vuitton 2024 qui s’est tenue au Palazzo Borromeo à Isola Bella, en Italie, le 24 mai. La femme de 34 ans était magnifique quand elle avait ses cheveux roux courts dans un bob court avec une frange de rideau encadrant les deux côtés de son visage.

Les cheveux d’Emma étaient coupés très courts, se terminant à la nuque tandis que les extrémités étaient relevées. Elle a montré une nouvelle frange de rideau qui s’est terminée à ses oreilles et a été balayée sur les côtés de son visage. Elle a stylisé son look avec une lèvre corail mat brillant et une épaisse doublure noire en œil de chat.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Quant à sa tenue, Emma portait un ensemble deux pièces noir transparent comprenant un haut court boutonné au crochet à manches longues qui mettait en valeur ses abdominaux toniques et sa petite taille. Elle a stylisé le haut avec une jupe midi taille haute assortie qui était complètement transparente et avait une énorme fente sur le devant. Sur le devant de la jupe, il y avait une fente plongeante qui montrait ses longues jambes toniques. Une paire de talons en cuir blanc et un sac à main en cuir ont lié son look élégant.

La dernière fois que nous avons vu Emma, ​​elle portait une coiffure complètement différente lors du défilé Louis Vuitton Femme Automne Hiver 2023-2024 lors de la Fashion Week de Paris le 6 mars. Pour le défilé, Emma avait les cheveux tirés en chignon tandis que de longues franges devant une frange couvrait tout son front. Elle a coiffé sa coiffure avec un costume ajusté à rayures bleues et rouges comprenant un blazer à double boutonnage avec des boutons dorés, une paire de pantalons droits assortis, des escarpins à bouts pointus noirs et blancs et un sac à main en cuir noir.

Plus à propos Emma Pierre

Lien connexe En rapport: « Cruella 2 »: tout ce que nous savons jusqu’à présent

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.