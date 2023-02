Relooking cheveux rasés d’Evangeline Lilly : Photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Mattpapz / BACKGRID

Évangéline Lily semblait presque méconnaissable lorsqu’elle a fait ses débuts avec une nouvelle coiffure choquante à Virgin Radio à Londres le 15 février. La femme de 43 ans a secoué une tête complètement rasée qui a été teinte en blond platine et elle a coiffé son nouveau look avec une robe jaune fluide .

La nouvelle coiffure d’Evangeline a été complètement rasée et teinte d’un blanc éclatant qui ressemblait presque à de l’argent, et pour être honnête, elle a totalement réussi le nouveau look. Pour la sortie, elle a coiffé sa nouvelle coiffure avec une longue robe longue jaune moutarde qui comportait un corsage serré, une taille cintrée et une jupe fluide. Elle a stylisé la robe avec un long manteau vert foncé sur le dessus et accessoirisé avec des chaussures à plateforme en daim marron.

Quant à son glam, Evangeline a laissé sa coiffure voler la vedette et elle a opté pour un smokey eye subtil avec des cils volumineux et une lèvre nude brillante. Une paire de boucles d’oreilles créoles en argent et une manchette d’oreille en argent ont lié son look ensemble.

Evangeline a été occupée à faire de la presse pour son nouveau film, Ant-Man et la Guêpe : Quantumaniaet il y a quelques jours à peine, l’actrice était l’invitée spéciale de L’émission de ce soir avec Jimmy Fallon quand elle a secoué une coiffure complètement différente. Pour le spectacle, Evangeline a porté une coiffure super courte qui n’était pas rasée mais courte sur les côtés de la tête et plus épaisse sur le dessus avec une frange devant couvrant son front.

Non seulement ses cheveux étaient plus longs, mais c’était une teinte blonde platine plus brillante. Elle a coiffé ses cheveux avec un ensemble Naeem Khan orange vif comprenant une camisole transparente décolletée avec une mini-jupe à plumes, des collants fluo et un blazer assorti sur le dessus.

En plus de ce look, elle a récemment assisté à la première du film à Los Angeles lorsqu’elle a été stupéfaite dans une robe haute couture Giambattista Valli automne 2022 vert menthe avec un décolleté à plumes moelleuses et des manches longues. Elle a coiffé la robe dos nu avec sa blonde platine, ses cheveux plus longs et une paire de boucles d’oreilles en or blanc REZA Nuage.

