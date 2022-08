Relookez votre terrasse avec jusqu’à 66 % de réduction sur les meubles d’extérieur Bliss

Les meubles d’extérieur sont un excellent moyen de rendre votre jardin plus accueillant. Avec plusieurs semaines de temps chaud encore à venir, vous pouvez profitez de votre cour au maximum en ajoutant des meubles confortables et élégants – et cela n’a pas à coûter un bras et une jambe.

Aujourd’hui seulement, Amazon a réduit les meubles d’extérieur Bliss de 66 %, ce qui en fait le moment idéal pour embellir votre espace terrasse.

Peu importe ce que vous prévoyez de faire à l’extérieur, il est essentiel d’avoir un endroit confortable pour s’asseoir. À l’heure actuelle, les chaises à gravité zéro sont réduites, les prix commençant . Ces chaises longues réglables comprennent un pare-soleil à baldaquin, un plateau à boissons et un oreiller intégré. De plus, les chaises sont réglables, résistantes aux intempéries et supportent jusqu’à 300 livres. Cependant, un ne vous coûtera que 90 $, ce qui vous fera économiser 80 $ et c’est beaucoup. Il y a même des pliages avec porte-gobelets intégrés disponibles pour 25 $.

S’allonger sur un hamac peut également être une façon très relaxante de passer du temps à l’extérieur, mais beaucoup de gens n’ont pas d’arbres dans leur jardin ou ne veulent pas s’occuper du processus d’installation. Le bonheur a avec des supports en métal prêts à installer dans votre cour, sur votre terrasse ou près de votre piscine pour seulement 79 $. C’est une économie de 121 $ sur le prix courant. Il est considéré comme un hamac pour deux personnes, avec une limite de poids de 400 livres, ce qui en fait un excellent article à partager ou une option robuste pour les personnes plus lourdes. Il est également livré avec un étui de transport et pèse moins de 40 livres, au cas où vous voudriez l’emporter avec vous lors de votre prochaine aventure.

Si vous préférez un ultra-portable , cette option de 52 pouces de large est livrée avec des mousquetons et des sangles d’arbre pour que vous puissiez l’installer à peu près n’importe où. Il a une limite de poids de 300 livres et est à 50% de réduction aujourd’hui, ce qui porte le prix à seulement 15 $.

Et si tu vas être dehors grillageabritez-vous du soleil sous le . Le pare-soleil de 85 pouces résistant aux intempéries vous protège du soleil direct et de la pluie. Il dispose également d’un support de service et de sept crochets montés afin que vous ayez de la place pour tous vos accessoires et outils de gril pendant que vous travaillez. Vous pouvez saisir cet auvent de 250 $ pour seulement 85 $ aujourd’hui. C’est une économie de 165 $.

Il existe un certain nombre de couleurs et de styles différents disponibles, ainsi que certaines options qui n’ont pas été mises en évidence ici, donc si vous cherchez à acheter de nouveaux meubles d’extérieur, assurez-vous de magasiner le sur Amazon pour trouver les meilleures options pour votre espace.

