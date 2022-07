Religion et rituels dans le football

Les joueurs algériens prient et célèbrent après avoir remporté la Coupe d’Afrique des Nations 2019. (Le crédit photo doit se lire GIUSEPPE CACACE/AFP via Getty Images)

Avant le match retour des quarts de finale de la Confédération Africaine de Football 2022 [CAF] Ligue des champions, entre le Simba SC de Tanzanie et les hôtes d’Orlando Pirates d’Afrique du Sud, un incident a déclenché une fureur généralisée sur les réseaux sociaux.

Lors de l’inspection habituelle du terrain d’avant-match, les Tanzaniens en visite se sont blottis autour du cercle central. Vêtus de leurs kits cramoisis, le groupe a attiré l’attention des fans dans le stade lorsqu’ils ont mis le feu à un papier dans ce qui semblait être une pratique rituelle. Après le match, l’entraîneur de Simba à l’époque, Pablo Franco Martin, qui a été en grande partie embauché en raison de son passage comme adjoint de Julien Lopetegui au Real Madrid, a pris ses distances avec les “rituels” menés par ses joueurs.

“Ici [in Africa]beaucoup d’entre vous jouent à ces jeux d’esprit.” a déclaré Martin.

L’Association sud-africaine de football (SAFA) a annoncé @SimbaSCTanzanie 🇹🇿 à la CAF pour avoir brûlé des « ENCENS » au milieu du parc lors de leur échauffement dans le match contre @orlandopirates 🇿🇦 le week-end dernier. La pratique est contraire au règlement de la Coupe de la Confédération de la CAF. pic.twitter.com/bRAkukjAA2 – Nuhu Adams (@NuhuAdams_) 28 avril 2022

“C’est quelque chose, d’où je viens [Spain], c’est impossible à voir. Je ne vais pas dire que j’aime ça, mais pour être honnête, brûler quelque chose, je pense que ça n’aidera personne. C’est juste une question de superstition.”

Simba finirait par être éliminé lors des tirs au but contre Pirates, les éventuels finalistes de la compétition. Quelques semaines plus tard, l’entraîneur espagnol était licencié et, selon les experts, la principale raison de son licenciement et de ses résultats médiocres était son incapacité à s’adapter à la singularité du football africain.

Donner du sens à l’arbitraire

Appelez cela superstition, comme l’a fait Martin, juju, grigri, muthi, guérison spirituelle, bénédiction religieuse… peu importe comment vous l’appelez, la vérité est que les parties prenantes de presque tous les pays du football africain font appel à la métaphysique dans l’espoir d’influencer le résultat. d’un match. C’est un phénomène qui va à contre-courant du milieu microgéré du football moderne, où de minuscules variables du jeu sont méticuleusement examinées pour obtenir le moindre avantage. Les entraîneurs de fitness soumettent les joueurs à des régimes sans fioritures, les managers intègrent régulièrement leurs joueurs créatifs dans des formations ou des systèmes restrictifs et même la manière dont les joueurs communiquent sur les réseaux sociaux est strictement contrôlée.

Pourtant, le système de croyances personnelles d’un joueur est un aspect intégral de la performance qui reste hors du contrôle des entraîneurs, des entraîneurs et des administrateurs.

“Avec de faibles scores, le football est un sport particulièrement sujet aux effets du hasard. La superstition est simplement une tentative des joueurs et des fans de donner un sens au hasard”, a déclaré à ESPN l’écrivain de football nigérian Solace Chukwu.

Prenez le cas du défunt prédicateur nigérian, TB Joshua, et comment de 2009 à 2013, toute la communauté du football nigérian s’est accrochée à chaque mot prononcé par le chef de la Synagogue Church of All Nations à Lagos. Chaque semaine, l’orateur magnétique a évanoui sa congrégation avec un humour léger, des idées spirituelles puissantes et – tristement célèbre – des prédictions sportives scandaleuses lors de sermons très fréquentés qui ont été diffusés à travers le Nigeria et de grandes régions d’Afrique via sa chaîne de télévision Emmanuel TV.

Afin de confirmer sa place pour la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud, le Nigeria devait terminer en tête du groupe B, ce qui signifiait devancer les Aigles de Carthage tunisiens, puis assurer des résultats positifs contre le Mozambique et le Kenya.

Le pays le plus peuplé d’Afrique avait raté la Coupe du monde 2006 en Allemagne et cherchait désespérément à faire son retour sur la scène mondiale pour la première Coupe du monde africaine.

En trois mois consécutifs, Joshua a affirmé avoir correctement prédit les résultats de trois matches : un match nul 2-2 contre la Tunisie, une victoire 1-0 à la dernière minute contre le Mozambique et une victoire confortable pour compléter le groupe au Kenya.

Le pasteur nigérian TB Joshua de la Synagogue Church of All Nations était considéré comme le guérisseur de nombreux joueurs, dont le Nigeria et le joueur d’Arsenal Nwankwo Kanu. (Photo de Matthew Ashton/EMPICS via Getty Images)

Les exploits de Joshua ont fait de lui un nom de marque en Afrique de l’Ouest. Les légendes des Super Eagles Daniel Amokachi et Joseph Yobo sont allés voir le prédicateur en raison de problèmes de blessures. Le prédicateur a créé un club nommé My People FC qui est devenu le tournant dans la vie de jeunes footballeurs comme Ogenyi Onazi et l’ex-jeune international Sani Emmanuel.

Felix Awogu, un auteur et ami de Joshua, a expliqué que Joshua avait agi comme une sorte de “psychologue” pour l’équipe nationale nigériane et avait même financé l’équipe avant la Coupe d’Afrique des Nations 2013.

“Quand l’entraîneur Stephen Keshi avait besoin de fonds pour commencer le camp d’entraînement … et a fini par être très proche de l’équipe. Les joueurs couraient vers la caméra et criaient:” Je t’aime TBJ “, lui dédiant leurs objectifs. Il était gentil comme leur psychologue, ils lui ont parlé et il les a aidés à croire en eux-mêmes », a déclaré Awogu.

Contre toute attente, Keshi et son équipe de joueurs ont remporté la Coupe des Nations 2013. Cela faisait 19 ans que le Nigeria n’avait pas été couronné roi d’Afrique pour la dernière fois, et ils n’avaient pas réussi à se qualifier pour la Coupe des Nations l’année précédente. Certains joueurs, comme Azubuike Egwuekwe, admettraient plus tard qu’ils s’étaient pleinement attendus à être éliminés en quart de finale.

Le résultat donnerait encore plus de crédibilité et de popularité à Joshua et à ses visions pour de nombreux fans. D’autres ont préféré des interprétations plus mécaniques et ont été lyriques sur les exploits de coaching de Keshi. L’unité qui régnait au sein de l’équipe était cependant indéniable – et cela se résumait en partie à la volonté de Joshua de fournir un soutien financier et émotionnel aux Super Eagles.

Injustement entaché

Inclure une personne de foi dans les délégations des équipes nationales est une pratique totalement acceptée à travers le continent. Lors de la Coupe du monde 2010, l’équipe nationale algérienne a insisté pour voyager avec un raqiou imam, pour diriger les prières du vendredi pour l’équipe et, le cas échéant, exorciser les malédictions ou le malheur.

Une source au sein de la FA togolaise a déclaré à ESPN que, sous la tutelle de l’ancien patron Gabriel Ameyi, il était courant que des pasteurs soient inclus dans les délégations du tournoi et dirigent des prières de groupe. Avant la finale de la Coupe d’Afrique des Nations 1992 entre le Ghana et la Côte d’Ivoire, le ministre ivoirien des sports, René Diby, a invité 10 guérisseurs du village d’Akradio à assister à la finale, que les Eléphants ont remportée aux tirs au but. Cependant, les hommes de foi étaient raidis des primes qui leur étaient promises en cas de victoire. Au cours des décennies suivantes, la malédiction “Akradio” est devenue l’explication incontournable chaque fois que Drogba et Cie ont déçu.

Un rapport accablant d’un audit de la Fédération sénégalaise de football lors de cette mémorable Coupe du monde de 2002 au Japon et en Corée du Sud a révélé que l’équivalent de 140 000 € avait été dépensé pour “l’amélioration de l’environnement psychologique” et les “affaires sociales” – tous des euphémismes pour l’emploi de plusieurs marabouts.

Bien que ces rituels aient largement disparu, certaines fédérations trouvent des moyens de continuer subrepticement leur pratique.

Lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde contre le Burkina Faso fin 2021, un membre du staff algérien a récité quelques versets du Coran sur une bouteille d’eau ouverte et a ensuite éclaboussé l’eau nouvellement bénie sur le terrain et sur le but de son adversaire.

Un autel de football togolais expose des éléments d’une exposition au musée Soul of Africa. (Photo de Markus Matzel/ullstein bild via Getty Images)

“Personnellement, je pense que cela ajoute de la couleur et un caractère unique au jeu africain”, a déclaré Chukwu.

“Si ça ne fait de mal à personne, alors quel est vraiment le problème ? Ce n’est pas différent des adeptes de religions plus conventionnelles qui se signent, pointent vers le ciel, s’agenouillent en prière ou font des sauts et sauts. Malheureusement, les Africains ont mauvaise réputation pour des pratiques superstitieuses jugées perverses et ignorantes simplement parce qu’elles renvoient souvent à la religion traditionnelle.”

L’incident brûlant Simba contre Orlando Pirates et l’incident Algérie contre Burkina Faso ont suscité le ridicule sur Internet.

“Complètement surréaliste” a tweeté un compte d’agrégation de nouvelles françaises. “Malheureusement, muthi ne joue pas au football. Si c’était le cas, les équipes africaines seraient désormais vainqueurs de la Coupe du monde”, a tweeté un fan des Orlando Pirates. Un autre a suggéré que la CAF ferait bien de réprimer le muthi, en disant: “Je pense que les grands patrons du football doivent discuter de cette utilisation du muthi sur les terrains de football.”

Historiquement, la CAF a eu recours au silence radio concernant ces questions. Au lieu de cela, l’instance dirigeante réprimera les pratiques superstitieuses en réglementant strictement l’accès au stade ou en punissant les auteurs pour avoir altéré le terrain de jeu. Lors de la Coupe d’Afrique des Nations 2002, par exemple, Thomas Nkono, cheville ouvrière de la génération dorée camerounaise des années 1980 et alors entraîneur des gardiens du Cameroun, a été accusé d’avoir tenté d’accéder illégalement au terrain et d’implanter un objet sous le gazon. Il a été immédiatement menotté par la police malienne et a même été frappé « juste quelques fois », comme le disait à l’époque un journaliste local.

Nkono a été suspendu pendant un an après le match pour avoir tenté d’accéder au terrain sans accréditation, mais la CAF n’a fait aucune mention de juju ou de sorcellerie.

Pour Salim Masoud Saïd, spécialiste du football est-africain, les appels au surnaturel doivent toujours être considérés comme une activité complémentaire.

“Si vous ne vous entraînez pas dur et que vous ne comptez que sur la superstition ou le juju, vous finirez par vous embarrasser. Mais c’est le problème, ce n’est pas comme si ces joueurs ne s’entraînaient pas … le juju est juste quelque chose de culturel qui beaucoup d’Africains font cela en plus – un peu comme un porte-bonheur”, a-t-il déclaré.

L’esprit sur la matière

Tout comme les footballeurs chrétiens nigérians attribuent une partie de leur succès lors de la CAN 2013 à Joshua, depuis plusieurs décennies maintenant, les athlètes musulmans africains témoignent de l’amélioration de leurs performances lors du jeûne du mois de Ramadan.

L’attaquant égyptien Mohamed Salah prie pendant la Coupe du monde 2018 en Russie. (Le crédit photo doit se lire OLGA MALTSEVA/AFP via Getty Images)

Le joueur nigérian de la NBA Hakeem “The Dream” Olajuwon a été nommé joueur de la ligue du mois en février 1995 alors qu’il observait le Ramadan. Le centre des Houston Rockets a récolté en moyenne 29,5 points, 10,1 rebonds et 3,4 blocs par match pendant le mois sacré. À l’époque, il aurait déclaré: “J’étais meilleur pendant le Ramadan – plus concentré et plus léger. Le jeûne m’a rendu plus fort et mes statistiques étaient plus efficaces.”

Lorsqu’un comité d’experts médicaux au Qatar a compilé des recherches approfondies sur les effets du jeûne sur les performances d’un athlète pendant le Ramadan, il a conclu qu’il n’y avait aucune conclusion quant à savoir si les performances étaient positivement ou négativement affectées par le jeûne.

“Il n’y a pas de résultat global et unique pour l’étude Ramadan”, a déclaré Yacine Zerguini, un chirurgien algérien qui a participé à l’étude.

“À mon avis, chaque cas doit être traité individuellement. Il faut se rappeler qu’il est fort probable que les effets du Ramadan soient également liés aux qualités spirituelles et aux capacités physiques de chaque athlète. La foi et la croyance sont un facteur important. Si les joueurs croient que le jeûne n’aura aucun impact sur leurs performances, alors il n’en aura probablement pas. S’ils ont des doutes à ce sujet, alors ils feraient mieux de manger.

D’une manière qui ressemble beaucoup à l’effet placebo, les superstitions d’avant-match sont connues pour être efficaces pour réduire le stress, renforcer la confiance et donner à un athlète l’illusion de contrôle dans des sports qui peuvent parfois sembler arbitraires.

Des psychologues de l’Université de Cologne en Allemagne ont mené diverses expériences de cas différents dans lesquelles la superstition a triomphé. Dans l’une des expériences, par exemple, les participants ont reçu soit une balle de golf porte-bonheur, soit une balle ordinaire avant d’être invités à faire un putt. Ceux qui avaient une balle chanceuse avaient beaucoup plus de succès.

Par conséquent, une façon plus précise de comprendre la superstition dans le football africain n’est pas si un footballeur ou un supporter utilisant la religion puise en fait dans un domaine métaphysique à travers des pratiques rituelles.

Au contraire, c’est comprendre l’importance de la croyance dans la maîtrise de l’arbitraire, la gestion des nerfs et la confiance croissante sur le terrain de football qui devrait conduire à la compréhension culturelle.