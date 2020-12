NEW YORK: Les Mets de New York ont ​​conclu leur premier accord avec un agent libre depuis que Steven Cohen a acheté l’équipe, un accord avec le droitier de 31 ans, Trevor May, une personne familière avec les négociations, a déclaré à l’Associated Press.

La personne s’est exprimée mardi sous couvert d’anonymat car l’accord est conditionnel à une réussite physique.

La saison dernière en mai a eu une MPM de 3,86 en 24 apparitions en relève pour les Twins du Minnesota, en retirant 38 et en exécutant sept en 23 1/3 manches, tout en abandonnant 20 coups sûrs avec une vitesse de balle rapide en carrière en moyenne 96,66 mph. Il a gagné 816 667 $ en salaire au prorata sur un salaire de 2 205 000 $.

May avait passé les six saisons dans la grande ligue avec les Twins, avec une fiche de 23-21 avec une MPM de 4,44 en 26 départs et 189 apparitions en relève.

Il a fait 16 départs en 2015, est allé 8-9 avec une MPM de 4,00 en 48 apparitions. May a subi une intervention chirurgicale sur Tommy John le 22 mars 2017 et est retournée dans les ligues majeures le 31 juillet 2018.

May s’attend à rejoindre un enclos avec Edwin Daz, Dellin Betances, Jeurys Familia, Brad Brach et Jacob Barnes.

Le front office de New York est dirigé par Sandy Alderson, qui est retourné aux Mets en tant que président de l’équipe le jour où Cohen a terminé son achat de 2,42 milliards de dollars aux familles Wilpon et Katz.

