Relier la créativité et la technologie – Samsung Global Newsroom

Le 5 octobre 2023, Samsung Electronics a partagé les dernières mises à jour de ses solutions logicielles et d’appareils lors de la neuvième conférence des développeurs Samsung (SDC23) au Moscone Center de San Francisco, en Californie.

Commençant par un discours d’ouverture mettant en vedette plusieurs dirigeants et employés de Samsung, l’événement comprenait une variété de méga-sessions et de sessions techniques couvrant une gamme de sujets, donnant aux participants la chance d’obtenir les idées de certains des plus grands esprits de l’industrie. Les participants ont pu mettre leurs connaissances à l’épreuve à travers des expériences pratiques et interactives telles que des sessions de codage en direct au Code Lab et des discussions sur les tendances émergentes de l’industrie à l’Open Theater. De plus, les participants ont rencontré des développeurs, des créateurs et des entrepreneurs et ont exploré les dernières innovations de Samsung et de ses partenaires exposées à Tech Square, Hacker’s Playground et dans le hall d’exposition C-Lab.

Découvrez quelques-uns des moments forts de l’événement dans les photos ci-dessous.

Discours d’ouverture de la SDC23

Méga-sessions techniques

Place de la technologie

Théâtre ouvert

Laboratoire de codage

Terrain de jeu des hackers