Reliance Jio s’associe à Supercell pour le tournoi Clash Royale Champion de l’Inde Ka Gaming

Les Jio Games de Reliance Jio organisent un tournoi e-sport de 27 jours pour le match de combat en tête-à-tête de Clash Royale, dans lequel le vainqueur recevra le titre de “ India Ka Gaming Champion ” (champion du jeu en Inde). Le tournoi est réalisé en collaboration avec le développeur de Clash Royale Supercell. Le tournoi consiste à concourir, tester vos compétences et mettre votre esprit stratégique au travail. Le tournoi de 27 jours qui se déroulera du 28 novembre au 28 décembre est conçu pour attirer les joueurs de différents niveaux d’expertise, c’est-à-dire débutants, amateurs et professionnels.

Les participants devront remporter le maximum de victoires dans les «matchs 1 contre 1» pour se qualifier pour les tours finaux du tournoi, où les gagnants peuvent gagner de «gros prix en espèces» ainsi que des cadeaux hebdomadaires attrayants. Les joueurs et les passionnés peuvent s’inscrire via Jio Games pour participer au tournoi. Les inscriptions ont commencé le 26 novembre et se poursuivront jusqu’au 19 décembre. Le concours débutera le 28 novembre. Les finales se joueront entre le 21 décembre et le 25 décembre. Notamment, il n’y a pas de frais d’inscription pour le “India Ka Gaming Champion” tournoi.

Clash Royale est un jeu vidéo de stratégie multijoueur gratuit en temps réel, mettant en vedette les Royales, les personnages de Clash et bien plus encore. Le jeu permet aux utilisateurs de collecter et d’améliorer des dizaines de cartes contenant les troupes, les sorts et les défenses de Clash of Clans.

Voici les dates importantes du tournoi India Ka Gaming Champion Clash Royale:

Inscription – 26 novembre au 19 décembre

Le tournoi commence – 28 novembre

Dates et finales du tournoi – 21 décembre au 25 décembre

Au cours des derniers mois, Reliance Jio a lentement fait son chemin vers l’industrie du jeu. Plus tôt cette année, la société avait annoncé son intention de s’associer à Microsoft pour apporter son service de jeu en nuage xCloud dans le pays. Reliance Jio est également en tête des chiffres en termes de disponibilité de la 4G, rendant ainsi les jeux en ligne disponibles dans différentes régions du pays.

Clause de non-responsabilité: News18.com fait partie de Network18 Media & Investment Limited qui appartient à Reliance Industries Limited qui possède également Reliance Jio.