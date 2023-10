Reliance Jio a annoncé vendredi avoir démontré avec succès le premier service Internet gigabit par satellite en Inde, qui peut potentiellement être utilisé pour fournir des services Internet haut débit dans les zones inaccessibles du pays.

Baptisée JioSpaceFiber, la nouvelle technologie a été présentée vendredi par la société au India Mobile Congress. Jio indique qu’il s’associe à la société luxembourgeoise de communications par satellite SES pour fournir un accès Internet par satellite en orbite terrestre moyenne (MEO). La société affirme que les réseaux mPOWER O3v et o3b de SES sont la seule constellation MEO capable de fournir des services Internet de type fibre depuis l’espace.

La méthode la plus courante de fourniture d’un accès Internet par satellite à haut débit implique généralement des constellations de satellites en orbite terrestre basse (LEO). Les satellites LEO orbitent à une hauteur comprise entre 250 et 2 000 kilomètres au-dessus de la planète. Starlink, le service fourni par SpaceX d’Elon Musk, et la solution de OneWeb, une société soutenue par le groupe indien Bharti, utilisent la technologie satellite LEO pour un Internet haut débit à faible latence.

Actuellement, il y a plus de 5 000 satellites Starlink en LEO, et SpaceX prévoit actuellement d’en déployer 7 000 supplémentaires. Le nombre total pourrait ensuite être porté à 42 000. OneWeb, en comparaison, ne prévoit d’avoir qu’environ 630 satellites en orbite. Le projet Kuiper, qui relève du Blue Origin de Jeff Bezos, prévoit de mettre plus de 3 000 satellites en orbite.

Des services comme Starlink et OneWeb sont généralement accessibles avec un petit terminal qui peut être acheté aussi bien par les particuliers que par les organisations. Mais il semble que la nouvelle solution JioSpaceFiber nécessitera une antenne parabolique beaucoup plus grande pour accéder à l’Internet par satellite MEO. Jio, dans un communiqué de presse, a déclaré avoir connecté quatre sites distants à JioSpaceFiber : Gir dans le Gujarat, Korba à Chattisgarh, Nabarangpur à Odisha et Jorhat en Assam.

Bien que Jio promette un Internet à faible latence, il est probable que son Internet JioSpaceFiber aura une latence beaucoup plus élevée que Starlink ou d’autres services LEO. En effet, les satellites MEO orbitent à une distance beaucoup plus élevée de la planète et, par conséquent, les signaux radio mettent beaucoup plus de temps à parcourir la distance.

Mais l’un des avantages d’une solution MEO par rapport à une solution LEO est que la première, en théorie, peut couvrir une plus grande zone du globe avec beaucoup moins de satellites.