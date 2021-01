Reliance Jio est devenue la cinquième marque la plus forte au monde, selon les dernières recherches de Brand Finance. Cela place Jio devant Apple, Amazon, Disney, Pepsi, Nike, Lego, Tencent, Alibaba et HDFC Bank, pour n’en nommer que quelques-uns. La liste Brand Finance Global 500, qui associe les marques les plus fortes du monde, place la Chine en tête de WeChat, suivie de la célèbre marque automobile Ferrari, de la société russe de services bancaires et financiers Sber, Coca Cola avec Reliance Jio à la cinquième place. Le reste des dix marques les plus fortes au monde comprend Deloitte, Lego, Amazon, Disney et EY.

Selon Jio, la marque obtient le meilleur score dans tous les paramètres – conversion de considération, réputation, recommandation, bouche à oreille, innovation, service client et rapport qualité-prix – par rapport à ses concurrents télécoms en Inde. Jio a déployé des services de télécommunications en 2016 et a depuis proposé des forfaits prépayés et postpayés avec des tarifs voix et 4G incroyablement abordables aux utilisateurs, ce qui a provoqué un changement important dans l’espace des télécommunications indien.

Avis de non-responsabilité: Reliance Industries Ltd. est le seul bénéficiaire d’Independent Media Trust, qui contrôle Network18 Media & Investments Ltd.