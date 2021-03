Reliance Jio augmente son empreinte spectrale de 55% pour une 4G améliorée, le futur déploiement de la 5G

Reliance Jio a augmenté son empreinte spectrale de 55% à 1717 MHz, a déclaré la société dans un communiqué de presse après la conclusion de la vente aux enchères de spectre tenue par le gouvernement indien plus tôt dans la journée. Le département des télécommunications a organisé plus tôt aujourd’hui sa dernière vente aux enchères de spectre pour les trois principaux opérateurs de télécommunications de l’Inde – Reliance Jio, Bharti Airtel et Vi (anciennement Vodafone-Idea). Dans le dernier cycle, Jio a acquis du spectre dans les trois bandes 800 MHz, 1 800 MHz et 2 300 MHz en Inde.

En plus d’augmenter son empreinte spectrale de 55%, Reliance Jio possède la plus grande réserve de spectre dans les bandes sub-GHz et 2 300 MHz. Désormais, le plus jeune et le plus grand opérateur de télécommunications de l’Inde a le droit d’utiliser le spectre dans les 22 cercles du pays, y compris une présence dans la bande de 2 300 MHz dans tous les cercles à travers l’Inde. L’opérateur a déclaré qu’il avait un spectre contigu de 2 x 10 MHz dans presque tous les 22 cercles de l’Inde, avec un spectre d’au moins 2 x 10 MHz dans la bande de 1 800 MHz et de 40 MHz dans la bande de 2 300 MHz dans tous les cercles de l’Inde.

Avec son dernier investissement dans le spectre, Reliance Jio a réalisé un «dérisking complet du spectre». Il a maintenant 15,5 ans de durée de vie moyenne du spectre qu’il possède, ce qui permet à l’opérateur de maintenir une connectivité de premier ordre maintenant et pour l’avenir. Le spectre disponible pour Reliance Jio peut être utilisé par l’opérateur pour mettre à niveau sa connectivité 4G de haute qualité existante, ainsi que pour inaugurer une nouvelle génération de connectivité 5G.

Jio dit que son dernier coût d’acquisition de spectre tombe à 60,8 crores de Rs par MHz, ce qui représente donc l’effort d’acquisition de spectre le plus rentable en Inde à ce jour. Mukesh Ambani, président de la société mère de Jio, Reliance Industries, a déclaré après l’acquisition: «Nous voulons nous assurer de continuer à améliorer les expériences, non seulement pour nos clients existants, mais aussi pour les 300 millions d’utilisateurs suivants qui passeront aux services numériques. «

Le coût total d’acquisition du spectre pour Reliance Jio s’élevait à Rs 57 123 crore, dont Rs 19 939 crore a été payé d’avance. Le montant estimé restant de Rs 37.184 crore a été fixé pour une période de paiement différé de 18 ans, qui comprendrait un moratoire de 2 ans et des intérêts courus à 7,3% par an.

