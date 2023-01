Reliance Jio 5G vit désormais dans 50 villes supplémentaires en Inde

L’opérateur de télécommunications indien Reliance Jio a lancé ses services “True 5G” dans différentes régions de l’Inde depuis le lancement commercial de la 5G dans le pays asiatique en octobre dernier, et la société a annoncé aujourd’hui que ses services 5G ont été mis en service dans 50 autres villes de l’Inde.

Jio a déclaré que cela en faisait l’un des plus grands déploiements de services 5G au monde, portant à 184 le nombre total de villes ayant Jio 5G en Inde, le déploiement pan-indien de la 5G devant s’achever d’ici décembre 2023. Vous pouvez consulter la liste des villes qui ont obtenu la 5G aujourd’hui ci-dessous.

Andhra Pradesh Chittor Kadapa Narasaraopet Ongolé Rajamahendravaram Srikakulam Vizianagaram

Assam

Chhattisgarh Bilaspur Korba Rajnandgaon

Goa

Haryana Ambala Bahadurgarh Hisar Karnal Panipat Rohtak Sirsa Sonipat

Jharkhand

Karnataka Bagalkoté Chikkamagaluru Hassan Mandya Tumakuru

Kerala

Maharashtra Kolhapur Nanded-Waghala Sangli

Odisha Balasore Baripada Bhadrak Jharsuguda Purî Sambalpur

Pondichéry

Pendjab

Rajasthan

Tamil Nadu Dharmapuri Éroder Thoothukudi

Télangana

Uttar Pradesh Jhansi Aligarh Moradabad Saharpur

Bengale-Occidental

Si vous vivez dans une zone couverte par Jio 5G et que vous possédez déjà un smartphone compatible 5G, vous serez invité à découvrir Jio 5G avec des données 5G illimitées dans le cadre de l’offre de bienvenue Jio, à condition que vous ayez rechargé pour un minimum de 239 INR ( 3 $/3 €) ou avoir un forfait 4G postpayé de valeur similaire ou supérieure. Il convient également de mentionner qu’il n’existe pas actuellement de plans 5G distincts de Jio, et les utilisateurs n’ont pas non plus besoin d’obtenir une nouvelle carte SIM Jio pour découvrir Jio 5G.

Vous pouvez dirigez-vous par ici pour vérifier la disponibilité de Jio 5G dans votre ville et manifestez votre intérêt si ce n’est pas le cas. Vous pouvez également vérifier la compatibilité de votre appareil avec Jio 5G sur la même page.

