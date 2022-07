Reliance Industries s’associe à l’IOA pour les Jeux olympiques, du Commonwealth et asiatiques

Reliance Industries Limited (RIL) et l’Association olympique indienne (IOA) ont annoncé mercredi un partenariat à long terme qui vise à améliorer les performances des athlètes indiens, à soutenir les fédérations sportives nationales et à renforcer les références de l’Inde en tant que nation sportive mondiale, avec un aspirer à accueillir les Jeux Olympiques à l’avenir. Dans le cadre de ce partenariat, RIL et IOA établiront également la toute première Maison de l’Inde aux Jeux Olympiques de Paris 2024.

En tant que partenaire principal de l’IOA, RIL soutiendra les athlètes indiens lors d’événements multisports majeurs, notamment les Jeux du Commonwealth, les Jeux asiatiques et les Jeux olympiques. De plus, les maisons d’accueil olympiques sont une tradition des jeux, et la première maison olympique de l’Inde aux Jeux Olympiques de Paris 2024 sera une étape historique. L’établissement de ce chez-soi loin de chez soi et la présentation de l’Inde au monde lors de l’événement phare du sport mondial est un autre exemple de l’engagement de RIL envers le mouvement olympique.

A LIRE AUSSI | Reliance Industries s’associe à l’AFI pour soutenir le développement holistique des athlètes indiens et développer le mouvement olympique indien

Mme Nita M. Ambani, membre du CIO et directrice de Reliance Industries Ltd, a déclaré : « Notre rêve est de voir l’Inde occuper le devant de la scène sur la scène sportive mondiale. Notre partenariat avec l’IOA renforce l’engagement profond de la Reliance Foundation à soutenir et à autonomiser les jeunes athlètes à travers le pays avec une infrastructure et des opportunités de classe mondiale. Nous sommes également très heureux d’accueillir la toute première Maison de l’Inde aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. Ce sera une excellente occasion de mettre en valeur l’immense talent, le potentiel et l’aspiration de l’Inde au monde !

Le secrétaire général de l’AIO, M. Rajeev Mehta : “Je remercie Reliance Industries et Mme Nita Ambani pour ce partenariat avec l’Association olympique indienne et pour leur soutien continu au fil des ans pour soutenir les sports indiens et inspirer la prochaine génération d’enfants à rejoindre l’Olympic mouvement. Ce sera une occasion capitale d’avoir une maison de l’Inde à Paris 2024. C’est un pas de géant dans la réitération de l’engagement de l’Inde envers le Mouvement olympique.

Dans la perspective des Jeux Olympiques de Paris 2024, l’Inde accueillera également la 140e Session prestigieuse du CIO en juin 2023 au Centre mondial Jio à la pointe de la technologie à Mumbai. La Session du CIO, qui coïncide avec le 75e anniversaire de l’indépendance, mettra en lumière le rôle du sport en Inde et célébrera la contribution de l’Inde au Mouvement olympique. En mai 2022, le premier programme indien d’éducation aux valeurs olympiques (OVEP) a été lancé à Odisha, qui combine les pouvoirs jumeaux de l’éducation et du sport pour inculquer les valeurs fondamentales de l’Olympisme. Le PEVO est un ensemble pratique de ressources conçues par le CIO pour initier les jeunes aux valeurs olympiques d’excellence, de respect et d’amitié. Le programme vise à diffuser ce programme basé sur des valeurs pour aider les enfants à devenir des citoyens actifs, en bonne santé et responsables.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ: Network18 et TV18 – les sociétés qui exploitent news18.com – sont contrôlées par Independent Media Trust, dont Reliance Industries est le seul bénéficiaire.

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici