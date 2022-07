Reliance Industries s’associe à l’AFI pour soutenir le développement holistique des athlètes indiens et développer le mouvement olympique indien

Reliance Industries Limited (RIL) et la Fédération indienne d’athlétisme (AFI) ont annoncé un partenariat à long terme pour permettre la croissance globale de l’athlétisme en Inde. Reliance Foundation a été un partenaire dévoué de l’AFI au fil des ans et maintenant le partenariat est destiné à approfondir l’engagement entre les deux organisations.

Les temps forts du partenariat :

Le partenariat vise à découvrir, nourrir et développer les athlètes indiens de tout le pays et à leur fournir des installations de classe mondiale, des entraîneurs et un soutien en science et médecine du sport en tirant parti de l’écosystème de la Reliance Foundation, y compris l’Odisha Reliance Foundation Athletics High-Performance Center et Sir HN Hôpital de la Fondation Reliance.

Conformément à la vision plus large de l’organisation, ce partenariat mettra un accent particulier sur les athlètes féminines et visera à combler le fossé entre les sexes et à leur permettre de réaliser leurs rêves.

En tant que partenaire principal d’AFI, la marque Reliance apparaîtra sur les maillots et kits d’entraînement de l’équipe nationale lors des principales compétitions nationales et internationales et des camps d’entraînement.

Nita Ambani, membre du CIO et directrice de Reliance Industries Ltd, a déclaré : « Nous sommes ravis d’étendre le partenariat de Reliance Foundation avec la Fédération indienne d’athlétisme. L’athlétisme est l’une des disciplines les plus populaires du sport mondial, et cette association vise à accélérer la croissance de l’athlétisme indien en offrant des opportunités et des installations de classe mondiale à nos jeunes talents, avec un accent particulier sur les filles. Avec l’accès à l’infrastructure, à l’entraînement et au soutien adéquats, je suis sûr que nous verrons beaucoup plus de nos jeunes athlètes sur les tribunes de la victoire à travers le monde ! Ce partenariat est également une étape importante vers notre rêve de renforcer le Mouvement olympique en Inde.

Adille Sumariwalla, présidente de la Fédération indienne d’athlétisme, a déclaré : « Nous sommes très reconnaissants à Mme Nita Ambani et à Reliance Industries, avec qui l’AFI a travaillé en étroite collaboration ces dernières années, pour leur soutien en tant que partenaire principal. Nous avons vu notre contingent d’athlétisme croître lors d’événements internationaux, et avec un partenaire engagé dans Reliance Industries, nous sommes très sûrs que, bientôt, nous verrons une augmentation de la participation et du succès international dans plusieurs disciplines. Le partenariat se concentrera sur le développement holistique, la constitution d’un solide vivier de talents et de médaillés potentiels qui feront la fierté de l’Inde dans les années à venir.

Parcours de l’athlétisme de Reliance Foundations :

Depuis 2017, la Reliance Foundation a investi dans le développement de l’athlétisme par le biais du programme Reliance Foundation Youth Sports, atteignant plus de 5 500 établissements d’enseignement dans plus de 50 districts à travers le pays.

En 2018, Reliance Foundation a créé Odisha Reliance Foundation Athletics HPC, un centre de haute performance en partenariat avec le gouvernement d’Odisha, à partir duquel plusieurs médaillés nationaux et internationaux et détenteurs de records nationaux ont été façonnés. Récemment, Jyothi Yarraji (représentant l’Inde au CWG 2022) et Amlan Borgohain du HPC ont battu des records nationaux de longue date.

RF a également soutenu l’AFI avec un soutien en sciences du sport et en médecine, avec des physiothérapeutes de la Reliance Foundation accompagnant le contingent indien aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020.

La Reliance Foundation a travaillé en étroite collaboration avec plusieurs partenaires, dont l’AFI, pour établir, encourager et habiliter les prochains champions indiens et activer l’écosystème des sports indiens grâce à l’amélioration des infrastructures, au développement des compétences, à l’autonomisation numérique et à la création de héros sportifs. Mme Nita M. Ambani a dirigé le Mouvement olympique indien et s’est profondément engagée à offrir des opportunités sportives à la prochaine génération en Inde. Son rôle en tant que membre du CIO depuis 2016 lui a permis d’apporter une visibilité internationale précieuse aux efforts de l’Inde pour transformer le sport et s’engager avec le Mouvement olympique, et a dirigé la délégation indienne qui a remporté la candidature pour accueillir la 140e session du CIO en 2023 à Mumbai, en Inde. .

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ: Network18 et TV18 – les sociétés qui exploitent news18.com – sont contrôlées par Independent Media Trust, dont Reliance Industries est le seul bénéficiaire.

