Reliance Industries Ltd. a annoncé aujourd’hui le changement de marque de son activité Sports & Lifestyle en «RISE Worldwide Limited», alors qu’elle s’aventure indépendamment dans l’industrie en plein essor en Inde et dans le monde.

RISE Worldwide continuera à piloter le portefeuille complet de propriétés de marque détenues et exploitées auparavant sous la bannière IMG-Reliance Limited.

RISE Worldwide est conceptualisé avec la conviction que «Ensemble, nous nous élevons comme 1»; la devise de l’entreprise représente la passion, la positivité, l’optimisme et le leadership d’une jeune Inde, à l’échelle mondiale.

La transition vers une identité de marque indépendante vise à permettre à divers secteurs verticaux actuellement au sein des entreprises du sport et du style de vie, une autonomie pour exploiter et créer des stratégies de conduite de l’industrie et des expériences de consommation de classe mondiale, alors que la société se concentre sur des investissements supplémentaires dans le segment.

Le portefeuille de RISE Worldwide comprend des services de conseil en matière de sport et de parrainage, la création de plates-formes de mode et de développement durable, la gestion des talents des athlètes, les licences, la production télévisuelle, le style de vie et le divertissement avec des propriétés clés détenues ou gérées telles que: Hero Indian Super League, la première ligue de football du pays; Lakme Fashion Week, la première plateforme de mode en Inde; Tata Open Maharashtra, le seul événement ATP World Tour d’Asie du Sud; Jio Wonderland; La voix de la mode; SU.RE Résolution durable, etc.

«RISE Worldwide vise à fournir une solution complète aux industries du sport, du style de vie et du divertissement en tant que force inclusive créant un écosystème symbiotique qui s’engage dans la construction de la nation en inspirant les jeunes à travers nos diverses initiatives», commente le porte-parole de RISE Worldwide.

«Nous attendons avec impatience cette aube avec un nouveau zèle et un ADN imprégné de RISE. S’appuyant sur nos relations existantes, notre confiance et la connaissance du secteur, RISE cherche à aider les partenaires à atteindre efficacement leur public cible tout en donnant vie à leurs initiatives créatives et en offrant aux consommateurs des expériences de classe mondiale dans chacune de nos propriétés.

La société est déjà la plus grande entreprise indépendante de sports, de style de vie et de divertissement en Inde, connectant plus de 150 millions de jeunes sur les médias sociaux via leurs différentes adresses IP.

Une solide liste de six athlètes de cricket gérés exclusivement comprend Rohit Sharma, Hardik Pandya, Jasprit Bumrah, Shikhar Dhawan, Shreyas Iyer et Krunal Pandya, sous la division de gestion des talents des athlètes de la société.

La division Sports Sponsoring & Consultancy représente des marques telles que Dream11, boAt, BKT Tyres, etc. en Inde et dans le monde. La société a été sélectionnée pour commercialiser exclusivement l’inventaire virtuel mondial de la récente tournée de l’Indian Cricket Team en Australie.

La société se vante également d’une installation de production de diffusion de pointe entièrement équipée et se réjouit de s’engager dans des contrats de production sportive à travers le monde.