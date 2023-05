Reliance Foundation et Simply Sport Foundation collaborent pour la sensibilisation menstruelle dans le sport

Engagée à accroître la présence et le succès des filles et des femmes athlètes en Inde, la Reliance Foundation a conclu un partenariat avec la Simply Sport Foundation (SSF) pour leur initiative pionnière, Simply Periods, afin de se concentrer sur la sensibilisation aux menstruations et aux performances des athlètes. L’objectif du programme menstruel national est d’aider à comprendre la relation entre les menstruations et la performance des athlètes, d’éduquer l’écosystème des athlètes et de défendre la cause du bien-être des athlètes féminines.

Pour accroître la sensibilisation, la Reliance Foundation et la SSF ont prévu une série d’ateliers pour doter les athlètes et les entraîneurs des connaissances et des outils essentiels liés à la menstruation et à son impact sur le sport. En outre, développer un référentiel de connaissances complet couvrant des sujets tels que la nutrition des athlètes féminines, les problèmes d’image corporelle, la psychologie et la santé globale. Ces ressources seront rendues accessibles via des canaux numériques, afin d’assurer une sensibilisation et une éducation généralisées.

L’athlète boursière de l’olympienne et de la Reliance Foundation, Lovlina Borgohain, « Il est très important de normaliser le fait de parler des règles. Pour les athlètes féminines, en plus du bien-être général, la performance est également liée aux menstruations. Tout comme la formation régulière, nous devons nous assurer que nous avons également des périodes régulières. Il est grand temps de mettre fin au silence sur les règles. Je suis heureux que la Reliance Foundation et la Simply Sport Foundation engagent une conversation sur les athlètes féminines et les menstruations.

Regardez la vidéo de Lovlina sur l’initiative ici :

Reconnaissant la nécessité d’un lien plus fort entre l’athlète et son équipe d’entraîneurs et d’arrière-boutique, un porte-parole de la Fondation Reliance a déclaré: «Nous sommes très heureux de nous associer à la Fondation Simply Sport pour l’initiative Simply Periods, à travers laquelle nous visons à briser le silence entourant la menstruation et créer un environnement favorable aux athlètes féminines. Chez Reliance Foundation, nous croyons fermement que les femmes sont l’épine dorsale de notre société. Cette initiative nous permettra de soutenir et d’autonomiser les femmes dans le sport et de leur ouvrir la voie pour réussir et faire la fierté de notre nation.

Ankit Nagori, fondateur de Simply Sport Foundation, a déclaré : « Nous sommes ravis de cette collaboration avec Reliance Foundation, qui nous permettra d’étendre la portée de Simply Periods et de créer un impact positif sur la vie de nombreuses athlètes féminines. Ensemble, j’espère que nous pourrons responsabiliser les athlètes et les entraîneurs, briser les barrières sociales et favoriser un environnement sportif inclusif. »

Reliance Foundation a une vision globale de l’autonomisation des femmes dans le sport en leur offrant les opportunités nécessaires pour s’épanouir et obtenir un succès remarquable sur la scène mondiale. Dans le cadre de cette vision, ce partenariat avec Simply Periods vise à répondre au problème sensible des menstruations auquel sont confrontées les athlètes féminines. Grâce à cette initiative, la Fondation Simply Sport a déjà eu un impact positif en atteignant plus de 3 000 athlètes et entraîneurs. Reliance Foundation cherche à compléter ses efforts et à utiliser son propre écosystème et celui de ses partenaires dans le but ultime de créer un impact durable et transformateur.

Guidée par la philosophie globale « We Care » de Reliance, la Fondation Reliance s’engage pour l’autonomisation des femmes et des filles de tous les horizons, depuis des initiatives globales d’accès à la technologie telles que le WomenConnect Challenge India, jusqu’au renforcement des capacités des leaders du secteur social, tels que le Bourse WomenLead India. De l’amélioration de l’agence à la promotion de l’entrepreneuriat féminin, la Fondation Reliance vise à conduire un changement transformateur, permettant aux femmes dotées d’outils, de compétences et de soutien de réaliser leur plein potentiel ; être des catalyseurs de changement dans le tissu socio-économique de notre pays.

Le Breaking Barriers for Women in Sport (2022) de la Simply Sport Foundation sur la santé menstruelle et la sensibilisation des athlètes et des entraîneurs a révélé :