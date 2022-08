Reliance Foundation et HSBC rejoignent la Fédération indienne d’athlétisme en tant que sponsors clés

IOS Sports et divertissement Pvt. Ltd. – l’une des principales organisations indiennes de gestion du sport, les partenaires commerciaux de la Fédération indienne d’athlétisme (AFI) ont intégré Reliance Foundation, une organisation indienne à but non lucratif détenue par Reliance Industries Limited avec HSBC, l’une des plus grandes banques universelles multinationales et société holding de services financiers en tant que sponsors. Le partenariat se concentrera sur la transformation d’une vision en réalité en promouvant et en soutenant les athlètes féminines en Inde.

IOS sports a connu un succès en s’associant à l’Association olympique indienne lors des Jeux du Commonwealth, où ils ont géré un accord de parrainage historique avec des marques mondiales, à savoir ; Reliance Industries Ltd. (RIL), Adani Sportsline, JSW Inspire, Amul, Adidas et Manyawar pour n’en nommer que quelques-uns.

L’athlétisme indien qui n’a cessé d’augmenter depuis que Neeraj Chopra n’est devenu que le deuxième individu et le premier médaillé d’or en athlétisme aux Jeux olympiques de Tokyo, au Japon, suivi de la formidable performance des équipes d’athlétisme indiennes aux Jeux du Commonwealth récemment conclus, Birmingham 2022.

Neerav Tomar, MD, IOS sports and Entertainment avant ces partenariats a partagé ses réflexions, il a déclaré: «Chez IOS et AFI, nous sommes ravis de voir de si grandes marques s’intéresser à notre vision. Ce n’est que la première étape vers quelque chose de grand et je suis sûr que toutes les athlètes féminines recevront le soutien et les conseils dont elles ont besoin pour leur croissance en tant que joueuses. Nous avons de nombreux joueurs d’élite comme Hima Das, Annu Rani, Anju Bobby George, Priyanka Goswami et nous savons ce qu’il faut pour être au top pour eux. Et avec ces parrainages, je suis sûr que nous verrons beaucoup plus de jeunes filles atteindre le plus haut niveau de leurs jeux respectifs.

IOS sports cherche à continuer à fournir le meilleur résultat pour AFI en tant que partenaire commercial avec le parrainage et se réjouit de fournir un soutien constant tout au long de leur parcours tout en offrant aux athlètes un soutien optimal de la part des sponsors lors de leurs moments cruciaux de match.

IOS Sports and Entertainment compte un grand nombre d’athlètes de haut niveau à son actif, notamment des médaillés olympiques tels que MC Mary Kom (boxe), Vijender Singh (boxe), Manpreet Singh (hockey), Saikhom Mirabai Chanu (haltérophilie), Lovlina Borgohain ( boxe) et des médaillés paralympiques comme Nishad Kumar (saut en hauteur), Manoj Sarkar (badminton) pour n’en nommer que quelques-uns. Parallèlement à eux, IOS sports gère également des Olympiens comme Rani Rampal (Hockey) et des athlètes internationaux d’élite comme Dhanalakshmi Sekar (Athlétisme) tout en visant à fournir les bons conseils aux talents en herbe comme Jeremy Lalrinnunga (Haltérophilie) et Dhruv Kapila (Badminton).

