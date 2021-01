Reliance Digital, un grand magasin d’électronique grand public en Inde, a annoncé ses offres spéciales pour la prochaine vente Digital India. Dans le cadre de la période d’offre spéciale commençant le vendredi 22 janvier, Reliance Digital étend une offre spéciale de remise instantanée de 10% qui sera applicable aux clients titulaires de cartes de crédit ou de débit de Citibank, ICICI Bank et Kotak Mahindra Bank. «Cet avantage peut également être utilisé sur les transactions de prêts durables à la consommation sur Kotak Mahindra Bank et ICICI Bank, y compris les transactions EMI sans carte, pour être comptabilisées en tant que remise en argent», a déclaré Reliance Digital dans son énoncé d’offre.

L’offre est applicable dans tous les magasins dans tous les formats pour Reliance Digital. Cela inclut les magasins physiques Reliance Digital et My Jio, ou le point de vente en ligne Reliance Digital. Les clients qui achètent en ligne pourront également bénéficier d’une livraison instantanée de 3 heures à domicile, ou opter pour le retrait en magasin des produits, pour éviter tout problème de files d’attente pendant la période de soldes. Auparavant, Reliance Digital avait annoncé une offre de pré-réservation qui permettait aux clients de bénéficier d’une réduction supplémentaire de 1000 Rs sur les gadgets de pré-réservation d’une somme nominale de 1000 Rs. La période de pré-réservation était ouverte du 18 janvier au 20 janvier.

Avec toutes les remises spéciales et autres offres existantes disponibles dans le magasin, les clients peuvent mettre la main sur des produits tels que l’Apple iPhone 12 Mini, qui peut être acheté à un prix effectif de seulement Rs 49 650. Les produits portables tels que la Samsung Galaxy Watch (LTE, variante 42 mm) sont au prix de 15999 roupies, tandis que les amateurs de smartphones Android peuvent acheter des appareils de choix tels que le Samsung Galaxy S20 FE (variante de 256 Go) à un prix très séduisant de seulement Rs 39999 .

Les offres festives de Reliance Digital sont également applicables sur les ordinateurs portables, les téléviseurs et les appareils électroniques grand public tels que les machines à laver et les climatiseurs. Reliance Digital adoucit encore plus l’affaire en offrant aux clients une myriade d’options EMI, afin d’acheter facilement un produit qu’ils souhaitent vraiment ou dont ils ont vraiment besoin chez eux.

Avertissement:News18.com fait partie de Network18 Media & Investment Limited qui appartient à Reliance Industries Limited, qui possède également Reliance Jio et Reliance Digital.