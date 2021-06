Reliance annonce le smartphone super abordable JioPhone Next en partenariat avec Google

Le conglomérat indien Reliance lance un smartphone sous sa filiale Jio Platforms, a révélé le président Mukesh Ambani lors de l’assemblée générale annuelle qui s’est tenue en ligne plus tôt dans la journée.

Le téléphone s’appellera JioPhone Next et a été développé en partenariat avec Google, et Sundar Pichai, PDG d’Alphabet, a fait une déclaration préenregistrée, révélant plus de détails sur le logiciel du smartphone.

Le nouveau JioPhone arrivera probablement avec Android Go, car l’appareil a été photographié avec certaines applications telles que Google Camera Go, Chrome et le Play Store. Pichai a révélé que ses équipes à Mountain View « ont optimisé une version d’Android OS spécialement pour cet appareil ». Il prendra en charge les mises à jour Android et comportera des « rejets de fonctionnalités », selon un communiqué de presse.

Du point de vue matériel, nous avons peu appris sur l’appareil. Nous avons seulement vu qu’il s’agirait d’un appareil avec une caméra à l’arrière, une autre à l’avant et des touches physiques sur le côté. Ambani a révélé qu’il sera disponible à partir du 10 septembre et sera « de loin le smartphone le moins cher en Inde et dans le monde ».

La confiance a révélé lors de la réunion que la raison d’un tel téléphone est qu’il y a encore 300 millions d’utilisateurs qui sont bloqués sur la 2G et qu’ils ont besoin d’une solution « extrêmement abordable » pour libérer le pays de la norme de connectivité obsolète.

La source