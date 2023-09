Relever les défis du développement d’une nouvelle ville pour Nusantara, la future capitale de l’Indonésie – Enjeux mondiaux

Crédit : Banque asiatique de développement

BANGKOK, Thaïlande, 27 sept (IPS) – De nombreux pays sont engagés dans des efforts ambitieux de planification urbaine et dans la création de nouvelles capitales. Nusantara, en Indonésie, est la dernière d’une série de villes modernes qui ont vu le jour à travers l’Asie.

Le gouvernement vise à créer une capitale modèle basée sur les principes de qualité de vie et de développement urbain vert sur l’île de Bornéo.

L’Indonésie cherche à déplacer sa capitale en raison des inondations, de l’affaissement des terres, de la surpopulation et des embouteillages à Jakarta, située sur l’île de Java, où vit 60 pour cent de la population du pays, soit près de 280 millions d’habitants.

Nusantara jouera également un rôle dans le rééquilibrage de l’économie du pays et dans la redistribution de la croissance économique en dehors de Java. Mais comment le gouvernement peut-il mener à bien une entreprise aussi complexe ?

Dans cet article, nous explorons comment les planificateurs de Nusantara tirent parti d’un mécanisme soutenu par l’ONU, appelé Examen local volontaire (VLR), pour promouvoir la durabilité et faire respecter les droits de l’homme. Les VLR sont généralement effectués par les autorités des zones administratives infranationales existantes telles que les provinces et les villes.

Nusantara sera le premier VLR jamais entrepris pour une nouvelle ville – afin que les autorités intègrent des actions de développement durable et des principes clés tels que ne laisser personne de côté dès la phase de développement.

De précieux enseignements d’autres nouvelles villes asiatiques

• L’approche durable de la Malaisie : Putrajaya, juste au sud de Kuala Lumpur, a été conçue comme une ville-jardin intelligente. Sa planification met l’accent sur le développement vert et durable. Plutôt que de séparer les résidents autochtones de leurs terres traditionnelles, il a intégré les villages malais existants dans le plan. La leçon à retenir ici est que les nouvelles capitales devraient donner la priorité aux droits fonciers locaux et à la durabilité grâce aux infrastructures vertes. De telles initiatives contribuent à une meilleure qualité de vie et à la préservation de l’environnement.

• Développement progressif de la République de Corée : L’approche progressive de la ville de Sejong en matière de développement en tant que capitale administrative témoigne des avantages de ne pas précipiter la construction et de tirer les leçons apprises tout au long du processus. Il a été créé pour décentraliser le pouvoir économique et politique de Séoul. Cela montre également l’importance de concevoir de nouvelles capitales en gardant à l’esprit la résilience au changement climatique, compte tenu des menaces croissantes d’événements météorologiques extrêmes.

• Les investissements soutenus du Kazakhstan : Le développement et la transformation d’Astana en tant que capitale ont nécessité des investissements substantiels dans les infrastructures, notamment le centre de divertissement futuriste Khan Shatyr conçu par Norman Foster et la tour Bayterek. L’un des principaux enseignements est qu’une planification urbaine globale, incluant l’intégration spatiale des transports, du logement, des espaces verts et des services publics, est cruciale. La transformation d’Astana en une ville prospère de 1,3 million d’habitants démontre l’importance d’avoir une vision claire à long terme.

Sept points clés à retenir pour l’avenir de Nusantara

Nusantara tire les leçons de ces exemples en tirant parti de la durabilité dans sa planification générale et en travaillant en étroite collaboration avec la CESAP, l’équipe de pays des Nations Unies en Indonésie et la Banque asiatique de développement pour préparer un rapport de référence VLR comme outil pour favoriser un développement inclusif, durable et fondé sur les droits.

1. Transparence et responsabilité : Le VLR promeut la transparence en fournissant des informations détaillées sur les progrès et les défis rencontrés dans la mise en œuvre du nouveau capital. Cette transparence peut contribuer à renforcer la confiance entre les parties prenantes, notamment le public, les investisseurs et les agences gouvernementales. Le VLR peut démontrer comment le développement de la nouvelle capitale s’aligne sur les objectifs mondiaux.

2. Évaluation des progrès : Le VLR peut évaluer la durabilité de la nouvelle capitale, y compris son impact environnemental attendu et les efforts visant à promouvoir des pratiques durables. Nusantara vise à être une « ville forestière durable » avec 25 pour cent de zones urbaines bâties, 65 pour cent de forêt tropicale grâce au reboisement et 10 pour cent de parcs et de zones de production alimentaire. Le plan vise à conserver une grande partie de la forêt tropicale de Nusantara, permettant à la ville de devenir un puits de séquestration net de carbone avant 2030, tout en visant à devenir une ville neutre en carbone d’ici 2045.

3. Prise de décision basée sur les données : En collectant et en présentant des données sur le développement de la nouvelle capitale en un seul endroit, le VLR peut faciliter une prise de décision intégrée basée sur les données. Cela peut aider les décideurs politiques à identifier les tendances et à faire des choix éclairés concernant l’allocation des ressources et les ajustements politiques. Dans ce processus, le VLR exige que les services municipaux travaillent ensemble efficacement et éliminent les cloisonnements.

4. Engagement des parties prenantes : Des communautés autochtones vivent sur le site, dont environ 800 familles du peuple Balik. Le VLR peut souligner l’importance d’impliquer les communautés locales dans le processus de planification et de mise en œuvre. Il peut documenter les commentaires de la communauté, démontrer comment leurs contributions ont été prises en compte et formuler des recommandations pour institutionnaliser les processus d’engagement des parties prenantes.

5. Attirer les investissements : Le coût estimé pour Nusantara est de 33 milliards de dollars (466 000 milliards de roupies), le budget de l’État ne pouvant couvrir que 19 pour cent du coût. Les investisseurs recherchent souvent des informations transparentes et bien documentées lorsqu’ils envisagent d’investir. Un VLR peut servir d’outil pour attirer les investisseurs nationaux et internationaux en mettant en valeur le potentiel et les progrès du nouveau capital.

6. Collaboration internationale : Le partage d’un rapport VLR avec des organisations internationales et d’autres pays peut ouvrir des voies d’analyse comparative, de collaboration et de soutien. Cela peut inclure une aide financière, une assistance technique et un échange de connaissances.

7. Atténuation des risques : L’identification des risques et des défis dans le VLR permet d’élaborer des stratégies d’atténuation proactives. Cela peut aider à éviter les retards et les dépassements de coûts dans le processus de développement.

Bien qu’une attention particulière soit portée à Nusantara, il est clair que la relocalisation des fonctions administratives ne résoudra peut-être pas tous les problèmes sociaux et environnementaux de Jakarta, en particulier pour les plus vulnérables.

Le développement de Nusantara a le potentiel d’aider Jakarta à résoudre ses problèmes de longue date en réduisant la pression démographique, en améliorant les infrastructures et en donnant l’exemple en matière de développement urbain durable. Cependant, le succès de cette entreprise dépendra d’une planification minutieuse, d’investissements dans les infrastructures et d’une gouvernance efficace.

Omar Sidique est spécialiste des affaires économiques à la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l’Asie et le Pacifique ; Diani Sadiawati est le personnel spécial du chef de l’autorité de la capitale Nusantara, gouvernement indonésien ; et Diandra Pratami est responsable de la coordination du développement, Bureau du coordonnateur résident des Nations Unies, Indonésie

