Relever le défi – Kelowna Capital News

Cela arrive à de nombreux résidents de l’Okanagan. Introduits dans la région en tant que visiteurs, ils tombent amoureux et déménagent, épris de la beauté de la région viticole de la Colombie-Britannique. Pour Judith Charbonneau Kaplan, vice-présidente de la planification avancée du patrimoine chez Wellington-Altus Private Wealth, c’est précisément ainsi qu’elle a déménagé à Kelowna en 2014.

Le natif de Montréal a étudié le droit à l’Université de Montréal et a obtenu une maîtrise en droit en fiscalité. Elle travaillait comme avocate fiscaliste dans un cabinet d’avocats national à Montréal lorsque son petit ami, maintenant son conjoint, l’a persuadée vers l’ouest.

«Il m’a emmené courir sur le Kettle Valley Rail Trail et nager dans le lac Okanagan», dit-elle en riant au souvenir. « Comment pourrais-je ne pas déménager ici ?

Chez Wellington-Altus, la femme de 37 ans utilise son expertise en droit fiscal pour s’assurer que ses clients sont aussi efficaces que possible sur le plan fiscal. Cela signifie protéger leurs actifs, les aider à planifier leur succession et les aider à comprendre comment transférer leurs actifs de manière fiscalement avantageuse de leur vivant et après leur décès.

« Ma passion est de rendre le droit fiscal pertinent et accessible à tous », admet-elle. « Je me souviens avoir été étonné pendant ma première année à la faculté de droit que ce que nous apprenions n’ait pas été enseigné à tout le monde. Je pense qu’une compréhension de base de la loi et de notre système fiscal est un «enjeu de table» pour naviguer en douceur dans la plupart des aspects de notre vie. J’aime prendre ces règles complexes, identifier leur impact très tangible sur un individu, puis utiliser ces mêmes règles pour obtenir le meilleur résultat possible pour un client.

Elle travaille en étroite collaboration avec des clients fortunés pour les aider à établir un plan patrimonial qui correspond à leurs besoins et à leurs objectifs de vie.

« Beaucoup de gens n’ont pas de plan de gestion de patrimoine en place et la première étape consiste à les aider à comprendre pourquoi ils en ont besoin, quel que soit leur niveau de richesse », explique-t-elle.

« Nous commençons nos discussions sur la planification patrimoniale par un processus de découverte, où nous interrogeons les clients sur leurs actifs, leurs passifs et leurs revenus, mais plus important encore, sur leurs valeurs, leurs espoirs et leurs rêves pour eux-mêmes, leurs familles et leurs entreprises. En posant des questions difficiles et parfois approfondies, nous permettons aux clients de réfléchir très intentionnellement à ce qu’ils veulent pour eux-mêmes aujourd’hui et dans les années à venir. Ensuite, grâce au processus de planification patrimoniale, nous les aidons à y parvenir.

L’approche de son cabinet est très holistique.

“Tout ce que nous faisons chez Wellington-Altus consiste à servir nos clients de la manière qui convient le mieux à chaque client en particulier, et cela peut être très différent d’un client à l’autre”, explique-t-elle. « Nous avons la liberté et le soutien nécessaires pour essayer des choses dans cette entreprise, qui est un lieu de travail très dynamique et entrepreneurial. Ce que j’aime dans mon travail chez Wellington-Altus, c’est que tout le monde ici a choisi d’être ici, et nous l’avons choisi parce que nous sommes habilités à toujours faire ce qui est bon pour nos clients. C’est vraiment énergisant.

Ces jours-ci, Judith court beaucoup. Elle court après un tout-petit occupé, mais elle lace également ses chaussures de course plusieurs fois par semaine. Au cours de ses 25 années en tant qu’athlète, elle a complété de nombreux marathons et triathlons, et avec une porte d’entrée située à cinq minutes d’un trail, elle est sur les sentiers quelques fois par semaine. Et quand elle ne court pas, elle fait du vélo.

Mais attrapez-la en train de démolir une piste, dit-elle, et il y a de fortes chances qu’elle pense à la législation fiscale.

“J’aime le défi que cela représente, le fait que vous puissiez lire la même disposition de la loi fiscale tous les jours, et un nouveau modèle factuel vous obligera à voir cette disposition sous un jour nouveau et à apporter une approche différente à la façon dont vous résolvez votre problème. problèmes des clients », dit-elle.

« Ce n’est jamais ennuyeux et la loi évolue constamment, ce qui vous oblige à être au courant des changements pour trouver les meilleures opportunités pour les clients. L’autre chose étonnante à propos de la fiscalité, c’est qu’elle me permet de rencontrer des gens qui ont accumulé une richesse importante et d’entendre leurs approches sur la vie, les affaires, le travail et la richesse. Tout le monde a une belle histoire avec une trajectoire différente, et c’est vraiment amusant et fascinant d’apprendre à connaître mes clients.

Judith est également passionnée par l’alphabétisation et a commencé à enseigner des programmes d’alphabétisation pour adultes alors qu’elle était étudiante à McGill. Depuis qu’elle a déménagé à Kelowna, elle est tutrice avec Project Literacy, aidant les élèves à apprendre l’anglais comme langue seconde. « La capacité de lire est essentielle au quotidien, mais elle ouvre également de nouveaux mondes de possibilités et d’aventures », explique-t-elle.

« Je ne serais pas où j’en suis aujourd’hui sans avoir reçu les outils pour réussir, et cela commence par la lecture. J’ai donc essayé, dans la mesure du possible, de transmettre cet amour de l’apprentissage à d’autres personnes qui n’ont pas eu les mêmes opportunités que moi.

