Relever ensemble de grands défis | Examen de la technologie MIT

À propos des conférenciers

Dr Kizzmekia Corbett, scientifique principal, développement de vaccins à ARNm COVID-19 ; Professeur adjoint, Harvard TH Chan School of Public Health

Le Dr Kizzmekia Corbett était la responsable scientifique de l’équipe sur les coronavirus du Centre de recherche sur les vaccins des National Institutes of Health des États-Unis, où elle a étudié la biologie des coronavirus et le développement de vaccins. Ces 6 années de recherche ont conduit à la découverte révolutionnaire qu’une version stabilisée d’une protéine de pointe, qui se trouve à la surface de tous les coronavirus, serait une cible clé pour les vaccins, les traitements et les diagnostics. Au début de la pandémie de COVID-19, elle et ses collègues ont joué un rôle central dans le développement du vaccin à ARNm Moderna et de l’anticorps monoclonal thérapeutique Eli Lilly, qui ont tous deux été les premiers à entrer dans des essais cliniques dans le monde. En conséquence, son travail a un impact substantiel sur la fin de la pire pandémie de maladies respiratoires en plus de 100 ans. Le Dr Corbett est maintenant professeur adjoint au Département d’immunologie et des maladies infectieuses de la Harvard TH Chan School of Public Health, ainsi que professeur adjoint Shutzer au Radcliffe Institute of Advanced Study de Harvard et membre associé du Phillip T. and Institut Susan M. Ragon. Son travail s’étend désormais au-delà du développement rapide des vaccins contre la COVID-19 pour aborder les perspectives de cette pandémie et des futures pandémies virales.

Peut-être tout aussi importante que ses réalisations scientifiques, la Dre Corbett a fait irruption sur la scène publique en tant que visage d’une génération diversifiée et montante de scientifiques talentueux qui transformeront le monde. Elle est une excellente communicatrice scientifique, expliquant le vaccin et le virus de manière très accessible aux médias, à deux présidents américains et au public du monde entier.

Laurent Duvernay-Tardif, diplômé en médecine ; Championne du Super Bowl

Appelé «l’homme le plus intéressant de la NFL», Laurent Duvernay-Tardif est un vétéran de huit ans de la NFL, champion du Super Bowl et le seul joueur actif de la NFL avec un diplôme en médecine. Quelques mois seulement après sa victoire au Super Bowl avec les Chiefs de Kansas City – et au milieu de la pandémie de COVID-19 – Duvernay-Tardif s’est éloigné du football pour rejoindre les premières lignes médicales. Des sommets incroyables de la victoire du SuperBowl à l’épuisement professionnel du travail d’infirmier, Duvernay-Tardif partage son histoire personnelle remarquable, parlant de résilience, de leadership et plus encore.

Alors que les plans pour la saison 2020 de la NFL s’intensifiaient, Duvernay-Tardif s’est éloigné du jeu qu’il aimait, devenant le premier joueur de la saison 2020 de la NFL à se retirer publiquement. Pour la première fois de sa remarquable carrière, Duvernay-Tardif n’a pas pu concilier ses deux passions du football et de la médecine, et avec la victoire de son équipe au Super Bowl quelques mois seulement derrière lui, il s’est retrouvé en première ligne de la pandémie, travaillant dans un établissement de soins de longue durée au Québec. Alors qu’elle travaillait en première ligne, Duvernay-Tardif s’est inscrite à la TH Chan School of Public Health de Harvard.

Juergen Eckhardt, SVP et directeur, Leaps by Bayer

Juergen Eckhardt est SVP et responsable de Leaps by Bayer, l’unité d’investissement d’impact de Bayer. La mission de Leaps est d’investir dans des technologies de pointe et des modèles commerciaux perturbateurs dans les domaines de la santé et de l’agriculture. Juergen est un investisseur en capital-risque depuis 2002 et siège actuellement au conseil d’administration de Joyn Bio, Dewpoint, Century, Khloris, Oerth Bio, Immunitas, eGenesis et autres. Auparavant, Juergen était consultant en gestion et partenaire associé chez McKinsey & Co. et membre de l’équipe de direction des soins de santé de McKinsey. Il a commencé sa carrière comme radiologue à l’hôpital universitaire de Bâle, en Suisse. Juergen a obtenu son doctorat en médecine à l’Université de Bâle et son MBA à l’INSEAD de Fontainebleau, en France.

Elizabeth Bramson-Boudreau, PDG et éditrice, MIT Technology Review

Elizabeth Bramson-Boudreau est PDG et éditrice de MIT Technology Review, la société de médias indépendante du Massachusetts Institute of Technology.

Depuis qu’Elizabeth a pris la tête de MIT Technology Review à la mi-2017, l’entreprise a subi une transformation massive de sa position précédente en tant que magazine imprimé respecté mais de niche à une marque médiatique multiplateforme largement lue avec un public mondial et une entreprise durable. . Sous sa direction, MIT Technology Review a été salué pour son autorité éditoriale, ses événements de premier ordre et son utilisation novatrice de recherches indépendantes et originales pour soutenir à la fois les annonceurs et les lecteurs.

Elizabeth a 20 ans d’expérience dans la constitution et la gestion d’équipes dans des sociétés de médias de renommée mondiale. Elle se concentre sur les nouvelles façons de commercialiser le contenu médiatique pour attirer les consommateurs exigeants et exigeants ainsi que les publics B2B.

Avant de rejoindre MIT Technology Review, Elizabeth a occupé un poste de cadre supérieur chez The Economist Group, où son leadership s’étendait à tous les secteurs d’activité et comprenait les fusions et acquisitions ; création et modernisation éditoriale et produit ; Ventes; commercialisation; et événements. Plus tôt dans sa carrière, elle a travaillé comme consultante conseillant des entreprises technologiques sur l’entrée sur le marché et l’expansion internationale.

Elizabeth est titulaire d’un Executive MBA de la London Business School, d’un MSc de la London School of Economics et d’une licence du Swarthmore College.