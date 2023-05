Relégation Premier League 2022/23: Les permutations et qui est déjà en baisse

Alors que la saison de Premier League 2022/23, la bataille pour éviter la relégation gronde – avec cinq équipes qui se battent toujours pour leur vie au sommet.

Cela fait un certain temps que nous n’avons pas vu une ferraille aussi intense pour éviter la chute – et le drame semble susceptible d’aller jusqu’au dernier jour de la campagne.

Pour vous aider à suivre ce qui se passe (et qui se passe) en bas du tableau, QuatreQuatreDeux vous met au courant de l’état actuel des choses et passe en revue les différentes permutations…

Quelles équipes sont déjà reléguées ?

Southampton (20e)

Southampton le plus bas (s’ouvre dans un nouvel onglet) ont été presque relégués après la défaite 4-3 du lundi 8 mai à Nottingham Forest, mais une faible défaite 2-0 à domicile contre Fulham (s’ouvre dans un nouvel onglet) le samedi 13 mai a finalement scellé le sort des saints.

Cela marque la fin d’un séjour de 11 saisons de haut vol pour le club de la côte sud – qui prendra sa place dans le championnat la saison prochaine.

Une campagne vraiment misérable pour Southampton ne les a vus récolter que six victoires en championnat et limoger deux managers; ils espèrent récupérer une certaine fierté de leurs deux derniers matches à Brighton (s’ouvre dans un nouvel onglet) et à domicile contre Liverpool (s’ouvre dans un nouvel onglet).

Quelles équipes peuvent encore être reléguées ?

Les buts de Jamie Vardy ont propulsé Leicester vers le titre de Premier League – sera-t-il le héros de leur combat pour rester en place ? (Crédit image : Warren Little/Getty Images)

Leicester (19e)

Un rapide coup d’œil à Leicester (s’ouvre dans un nouvel onglet)L’équipe de Foxes devrait vous dire qu’il n’y a aucun moyen que cette équipe soit près du pied de la Premier League – mais la saison désastreuse des Foxes fournit la preuve parfaite que ce match ne se joue pas sur papier.

Remplacer Brendan Rodgers par Dean Smith dans la pirogue ne semble pas avoir fonctionné pour les champions d’Angleterre 2015/16 – qui, si les autres lutteurs d’Everton réussissent un déplacement improbable à Manchester City (s’ouvre dans un nouvel onglet) le dimanche 14 mai, pourraient se retrouver à quatre points de la sécurité avec deux matchs à jouer après le choc à domicile du lundi 15 mai avec Liverpool.

S’ils sont relégués, Leicester deviendra le deuxième vainqueur de la Premier League à passer au deuxième rang, après les Blackburn Rovers – qui ont chuté quatre ans seulement après leur triomphe en 1994/95.

Leeds (18ème)

Leeds (s’ouvre dans un nouvel onglet) sont toujours avec un cri de survie après avoir fait match nul 2-2 à domicile contre Newcastle (s’ouvre dans un nouvel onglet) le samedi 13 mai – mais les Blancs se dirigent vers leurs deux derniers matchs, à West Ham (s’ouvre dans un nouvel onglet) et à domicile contre Leeds, n’ayant remporté aucune de ses sept dernières sorties.

Sam Allardyce a été parachuté pour tenter de sauver l’équipe du West Yorkshire – qui a perdu cinq de ces sept derniers matches – mais ils se retrouveront à trois points de la sécurité si Everton surprend au stade Etihad le dimanche 14 mai.

Everton (17e)

Everton (s’ouvre dans un nouvel onglet)L’incroyable victoire 5-1 des Toffees à Brighton le lundi 8 mai a été l’un des résultats les plus inattendus de la saison de Premier League – et cela a mis le destin des Toffees entre leurs propres mains.

Certes, ce ne sera plus le cas s’ils perdent contre City et que Leicester bat Liverpool, mais l’équipe de Sean Dyche n’a plus l’air condamnée – comme c’était le cas jusqu’à très récemment.

Steve Cooper a ramené Nottingham Forest dans l’élite – peut-il les garder là-bas? (Crédit image : Jon Hobley/MI News/NurPhoto via Getty Images)

Forêt de Nottingham (16e)

Forêt de Nottingham (s’ouvre dans un nouvel onglet)Les chances de survivre à leur première saison dans l’élite sont sous leur contrôle après cette victoire sur Southampton et un match nul 2-2 contre Chelsea (s’ouvre dans un nouvel onglet) le samedi 13 mai.

Cependant, la bataille pour esquiver la chute pourrait bien se dérouler jusqu’au dernier jour de la campagne pour l’équipe de Steve Cooper – qui accueille Arsenal. (s’ouvre dans un nouvel onglet) le samedi 20 mai avant de terminer à Crystal Palace (s’ouvre dans un nouvel onglet).

West Ham (15ème)

Il faudrait une tournure des événements extrêmement malheureuse pour que West Ham finisse par être relégué, mais … aucun combat de relégation n’est terminé tant que la proverbiale grosse dame ne chante pas.

La différence de buts nettement inférieure de Leeds signifie que seul Leicester parmi les trois derniers peut de manière réaliste réviser les Hammers – qui seront mathématiquement en sécurité s’ils gagnent à Brentford dimanche.

Bornemouth (14e)

Si Bournemouth – à un point de la barre des 40 « magiques » avec deux matchs à jouer – est relégué d’ici, alors les dieux du football en ont clairement pour eux.

Les Cherries de Gary O’Neil – qui accueillent Manchester United le samedi 20 mai puis concluent la campagne à Everton – pourront déclarer leur mission accomplie lundi soir à moins que Leicester ne batte Liverpool.