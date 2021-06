Relativity Space lève 650 millions de dollars pour un concurrent de SpaceX imprimé en 3D

Vue d’artiste d’une fusée Terran R lancée en orbite. Espace de relativité

Le spécialiste de l’impression 3D Relativity Space a levé 650 millions de dollars pour intensifier les travaux sur une fusée entièrement réutilisable qui tentera de défier SpaceX d’Elon Musk dans moins de trois ans, a annoncé mardi la société. L’argent sera utilisé « pour accélérer une partie du taux de rampe de production et atteindre une cadence de lancement plus élevée aussi rapidement que possible, car la demande est certainement là pour cela », a déclaré à CNBC Tim Ellis, PDG de Relativity Space. Le nouveau capital de Relativity se concentrera sur sa fusée Terran R, un lanceur qui serait similaire en taille et en puissance à la fusée Falcon 9 de SpaceX. Terran R transportera 20 fois plus en orbite que la fusée Terran 1 de Relativity, cette dernière que la société est en passe de lancer pour la première fois d’ici la fin de cette année. De plus, Ellis a déclaré que le carnet de commandes de Terran 1 en fait « la fusée la plus pré-vendue de l’histoire avant son lancement ». L’augmentation, qu’Ellis a décrite comme « un coffre de guerre doublé », a été menée par Fidelity et intervient huit mois après que Relativity a rapporté 500 millions de dollars lors d’un tour mené par Tiger Global. Les 650 millions de dollars de capitaux propres ont ajouté BlackRock, Centricus, Coatue et Soroban Capital en tant que nouveaux investisseurs de Relativity, avec une multitude d’investisseurs existants – dont Fidelity, Tiger, Baillie Gifford, K5 Global, Tribe Capital, XN, Brad Buss, Mark Cuban, Jared Leto et Spencer Rascoff – s’appuyant sur des enjeux antérieurs. Relativity a levé 1,34 milliard de dollars de capital depuis sa création en 2015, sa valorisation atteignant 4,2 milliards de dollars contre 2,3 milliards de dollars en novembre. Son effectif est passé à 400 personnes, Ellis affirmant que la société envisage d’en « ajouter plusieurs centaines cette année ». « Nous nous sommes inscrits pour créer beaucoup de valeur, restant certainement la deuxième entreprise spatiale la plus appréciée au monde », a déclaré Ellis, alors que SpaceX commande une valorisation de 74 milliards de dollars, la plus élevée du secteur.

Un timelapse de l’intérieur d’une baie d’impression 3D montre le processus de fabrication d’un second étage de char de vol Terran 1 : Espace de relativité

Relativity construit la première itération de sa fusée Terran 1 et a fabriqué 85 % du véhicule pour le lancement inaugural. Il utilise plusieurs imprimantes 3D, toutes développées en interne, pour construire Terran 1 et fera de même pour Terran R. Les fusées sont conçues pour être presque entièrement imprimées en 3D, une approche qui, selon Relativity, la rend moins complexe et plus rapide à construire ou à modifier que les fusées traditionnelles. De plus, Relativity dit que son processus plus simple sera finalement capable de transformer la matière première en une fusée sur la rampe de lancement en moins de 60 jours. « Nous constatons simplement sur le marché qu’il doit y avoir une autre entreprise de lancement perturbatrice qui évolue rapidement et qui patine vers la destination de la rondelle », a déclaré Ellis. Il a ajouté que Relativity « n’a jamais sérieusement envisagé la voie SPAC », estimant que son entreprise n’a pas encore besoin de devenir publique et peut exploiter « des capitaux presque illimités » sur les marchés privés. Une SPAC, ou société d’acquisition à vocation spéciale, est une société à chèque en blanc qui mobilise des fonds auprès d’investisseurs pour financer une fusion avec une société privée afin de l’introduire en bourse. Ellis a noté que Relativity a reçu des offres de collecte de fonds plus élevées que celle qu’elle a acceptée de Fidelity, mais a choisi la société comme chef de file en raison de son prestige et de sa réputation. Relativity Space s’est classé n°23 sur la liste CNBC Disruptor 50 de cette année.

Affronter SpaceX

La rangée de baies d’imprimantes 3D hautes de deux étages au siège de l’entreprise. Espace de relativité

La fusée Terran 1 de Relativity est conçue pour transporter 1 250 kilogrammes en orbite terrestre basse. Cela place Terran 1 au milieu du marché de lancement américain, dans la section « moyenne portée » entre Capacité de l’Electron de Rocket Lab et du Falcon 9 de SpaceX. Mais Terran R irait en tête-à-tête avec Falcon 9: Cibler une capacité de plus de 20 000 kilogrammes en orbite terrestre basse, presque aussi haut à 216 pieds de long, légèrement plus large avec un diamètre de 16 pieds et un nez de taille similaire pour transporter des satellites dans l’espace. La fusée de SpaceX comprend neuf moteurs Merlin dans le booster, chacun capable d’environ 190 000 livres de poussée, tandis que le booster Terran R de Relativity comprendra sept moteurs Aeron R qui, selon lui, seront capables de 302 000 livres de poussée chacun. Plus tôt cette année, Relativity a terminé un essai de mise à feu sur toute la durée d’un moteur d’éclaireur, utilisant de l’oxygène liquide et du méthane liquide comme carburant. La société de Musk expédie ses boosters Falcon 9 via des autoroutes depuis son siège en Californie, et Ellis a déclaré que Relativity enverrait de la même manière ses boosters Terran R par voie terrestre jusqu’à la côte du Texas, avant de les mettre sur une barge jusqu’à son installation d’essais de moteurs dans le Mississippi, puis sur une autre barge vers la Floride. Relativity vise à lancer la première mission Terran R en 2024 depuis la rampe de lancement LC-16 de Cap Canaveral, où ses premières missions Terran 1 seront également lancées. Alors que Relativity est « presque à court d’espace physique » dans le siège social où il a emménagé l’été dernier, Ellis a déclaré que la société disposait de l’infrastructure de base nécessaire à la fabrication de Terran R. Elle dispose de cinq imprimantes 3D à grande échelle et de cinq imprimantes « de développement » plus petites. , et prévoit d’ajouter deux autres baies de développement dans un proche avenir. Mais Ellis a noté que la société avait terminé les travaux sur une nouvelle tête d’imprimante 3D, qui fait plus que doubler sa vitesse d’impression. « Il ne s’agit pas seulement d’ajouter plus de matériel d’impression. Nous utilisons également en permanence les données et l’apprentissage de l’impression pour accélérer le processus et apporter des modifications à la conception de l’imprimante eux-mêmes », a déclaré Ellis. Ellis a souligné que Terran R faisait partie du plan depuis les débuts de Relativity, car la société a constaté un fort « intérêt du marché et une demande pour la création de ce véhicule ». Bien qu’il ait refusé de divulguer le nom du client, Relativity a un premier acheteur « éminent » pour les lancements de Terran R. « Nous avons en fait développé [Terran R] cela tout le temps, donc à bien des égards, j’ai l’impression que c’est un poids sur mes épaules, une grande révélation », a déclaré Ellis. « Nous avions juste besoin d’avoir suffisamment de traction et de ressources pour être là où maintenant nous allons grand . »

Réutilisation complète des fusées

Une illustration d’une fusée Terran 1, à gauche, à côté d’une fusée Terran R et la silhouette d’une personne. Espace de relativité