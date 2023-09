Relations sino-américaines : l’ambassadeur aux États-Unis appelle à des « petits pas concrets » dans les relations, mais ne dit pas si Xi participera à l’Apec

« Notre objectif est d’être meilleur », a-t-il ajouté. « Nous n’avons aucune intention de défier, de surpasser ou de déplacer qui que ce soit. »

Le président américain Joe Biden accueille l’ambassadeur Xie dans le bureau ovale de la Maison Blanche le 30 juin. Photo : Xinhua

Xie a fait ces commentaires alors que les spéculations vont bon train quant à sa participation au sommet des dirigeants de la Coopération économique Asie-Pacifique (Apec) à San Francisco dans moins de deux mois. Une réunion est de plus en plus considérée comme l’étape la plus importante pour mettre un terme à la détérioration constante des relations bilatérales ces dernières années sur presque tous les fronts.

Alors que Biden a envoyé plusieurs hauts responsables de l’administration à Pékin ces derniers mois et que les deux parties ont établi deux groupes de travail que Xie a salué dans son discours, il reste à voir si Xi et Biden se rencontreront pour solidifier l’engagement bilatéral.

Les points de friction incluent le refus apparent de Washington d’inviter le directeur général de Hong Kong, John Lee Ka-chiu, à l’Apec. Lee est l’un des nombreux responsables sanctionnés par les États-Unis en 2020 pour « atteinte à l’autonomie de Hong Kong ».

Dans ses premières remarques publiques sur la participation potentielle de Xi à l’Apec, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a déclaré mardi que Pékin « communiquait avec toutes les fêtes » concernant le forum.

La Chine « fera une annonce officielle en temps voulu », a déclaré Wang.

Xi s’est absenté de trois sommets internationaux importants ces dernières semaines : en août, il a manqué un forum d’affaires du groupe économique des Brics en Afrique du Sud, et ce mois-ci, il a manqué le sommet du G20 à New Delhi et le siège général des Nations Unies. Assemblée à New York.

Le chef de l’exécutif de Hong Kong, John Lee, n’a pas été invité au sommet des dirigeants de l’Apec à San Francisco en novembre. Photo : AP

Concernant l’Apec, Wang a déclaré que la Chine était prête à répondre « aux attentes internationales et à jouer un rôle constructif dans le succès de l’Apec cette année », mais que Pékin espérait que Washington « prenne conscience de la responsabilité d’un hôte ».

Le langage de Wang était similaire à celui utilisé en juin par le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Wang Wenbin, lorsqu’il avait appelé Washington à inviter Lee.

« Les économies hôtes ont la responsabilité d’assurer la participation harmonieuse des représentants de tous les membres aux réunions », a alors déclaré le porte-parole. « Nous pensons que les États-Unis respecteront leurs engagements et veilleront à ce que les représentants de tous les membres de l’Apec, y compris Hong Kong, Chine, participent sans problème aux événements de l’Apec. »

Le président chinois Xi Jinping apparaît samedi à la cérémonie d’ouverture des 19e Jeux asiatiques à Hangzhou. Photo : Xinhua

Tout en évitant tout engagement quant à la présence de Xi à l’Apec, Xie a suggéré aux responsables américains et chinois de fixer un calendrier pour doubler le nombre de vols directs entre les deux pays. Il a souligné que Pékin avait récemment réduit à quatre jours le délai de traitement des demandes de visa américain et a appelé à la réciprocité.

Certains membres démocrates et républicains du Congrès ont averti le Département d’État de ne pas renouveler l’accord en raison des craintes de vol de propriété intellectuelle et d’avantages involontaires pour l’armée chinoise .

Abordant l’économie de son pays, qui a été freinée par un marché immobilier moribond, Xie a affirmé que « chaque pays a ses propres problèmes à résoudre ».

« Bien qu’elle soit confrontée à certaines difficultés et défis, l’économie chinoise a généralement suivi une trajectoire ascendante », a-t-il déclaré, soulignant une augmentation de 11 % sur un an des investissements nationaux dans le secteur technologique au premier semestre 2023 et le fait que « Plus de 500 millions de Chinois sont allés au cinéma cet été ».

Le président du Conseil commercial américano-chinois, Craig Allen, l’un des deux Américains qui ont pris la parole après le discours de Xie mercredi, a directement abordé la question dans le discours de la soirée. L’autre intervenant américain était Stephen Orlins, président du Comité national sur les relations américano-chinoises.

« Il est impératif que les deux pays coopèrent sur de nombreuses questions : le contrôle des armements, la stabilité régionale, la sécurité alimentaire mondiale, la santé publique, le contrôle des stupéfiants et bien d’autres domaines du bien public mondial », a déclaré Allen.

« C’est pour cette raison, en ce jour propice, que nous espérons un dialogue continu et soutenu entre gouvernements », a-t-il ajouté. « Nous remercions les deux gouvernements pour leur préparation approfondie du sommet de l’Apec… et nous aimerions beaucoup accueillir une solide délégation chinoise dirigée par Son Excellence Xi Jinping. »